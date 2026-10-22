استفاده از پارکینگ همسایه بدون اجازه چه تبعات قانونی دارد؟

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یکی از همسایه‌ها چند روزی به سفر برود یا مدتی در خانه حضور نداشته باشد و با خودتان فکر کنید حالا که پارکینگ او خالی است، می‌توانید خودروی خود را برای چند روز در آنجا پارک کنید؛ اما باید بدانید خالی بودن پارکینگ اختصاصی، به معنای مجاز بودن استفاده از آن نیست و این اقدام، بسته به شرایط، می‌تواند پیگیری حقوقی به دنبال داشته باشد.

استفاده از پارکینگ اختصاصی سایر واحدها بدون کسب اجازه از مالک یا شخصی که حق استفاده از آن را دارد، می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف میان ساکنان آپارتمان شود. بر همین اساس، مسافرت صاحب پارکینگ، خالی بودن واحد یا نداشتن خودرو از سوی مالک، به‌خودی‌خود مجوزی برای استفاده دیگران از این فضا محسوب نمی‌شود.

در چنین شرایطی، ساکنان ساختمان باید پیش از استفاده از پارکینگ همسایه، رضایت مستقیم وی را دریافت کنند. هماهنگی با مدیر ساختمان نیز به‌تنهایی جایگزین اجازه صاحب حق نیست؛ مگر آنکه مدیر از سوی وی اختیار لازم را داشته باشد.

امکان پیگیری قانونی استفاده غیرمجاز از پارکینگ

در صورت استفاده بدون اجازه از پارکینگ اختصاصی، مالک یا دارنده حق می‌تواند با توجه به وضعیت حقوقی پارکینگ و شرایط پرونده، از راه‌های قانونی برای پیگیری موضوع اقدام کند. همچنین، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان طرح مطالبه خسارت یا اجرت‌المثل ایام استفاده نیز قابل بررسی است.

از سوی دیگر، اگر یکی از واحدهای ساختمان پارکینگ اضافی داشته باشد یا از فضای پارکینگ خود استفاده نکند، امکان واگذاری یا اجاره آن باید با توجه به مفاد سند مالکیت، وضعیت ثبتی پارکینگ و مقررات مربوط بررسی شود.

اجاره پارکینگ به افراد خارج از ساختمان چه حکمی دارد؟

یکی از پرسش‌های رایج در آپارتمان‌نشینی، امکان اجاره پارکینگ به افرادی است که ساکن ساختمان نیستند. در این زمینه نمی‌توان بدون بررسی وضعیت ثبتی پارکینگ، مفاد سند و مقررات قابل اعمال، حکم کلی صادر کرد و ادعای ممنوعیت مطلق چنین اجاره‌ای نیازمند مستند قانونی دقیق است.

در مجموع، رعایت حقوق مالکیت و هماهنگی میان همسایگان می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات آپارتمانی جلوگیری کند؛ چراکه خالی بودن یک فضای پارک، به معنای چشم‌پوشی مالک از حقوق قانونی خود نیست.