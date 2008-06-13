فونیکس خاک مریخ را تخلیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فونیکس پس از 18 روز اقامت در مریخ و تلاشهای زیاد سرانجام موفق شد مقداری از خاک مریخ را به منظور تجزیه به روی یکی از 8 میکرپیل روباتیک خود بریزد.

براساس گزارش پایگاه خبری ناسا، این مقدار از خاک سیاره سرخ به داخل ابزاری با عنوان "تگا" تخلیه شده است.

این وسیله که با نام غیررسمی "بچه خرس" (Baby Bear) نیز شناخته می شود خاک یکی از دو حفره ای را مورد آزمایش قرار می دهد که بازوی روباتیک فونیکس 6 ژوئن آنها را حفاری کرده بود.

به گفته مقامات ناسا، دستگاه "تگا" به بزرگی نوک مداد است. فونیکس پس از سه بار تلاش ناموفق سرانجام توانست این خاک را به داخل میکروپیل شماره چهار تخلیه کند.

در این خصوص پیتر اسمیت از دانشگاه آریزونا اظهار داشت: "پس از آنکه خاک مریخ با دستگاه تگا مورد تجزیه قرار گرفت این خاک توسط میکروسکوپهای نوری فونیکس بررسی می شود و این میکروسکوپ تصاویر آزمایشات خود را به زمین ارسال می کند."

وظیفه میکروپیل "تگا" جستجوی آثاری از ترکیبات کربنی سبک است.