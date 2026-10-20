سینا مرادی کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصور اینکه توقف رشد قیمت دلار نتیجه مداخله بانک مرکزی برای کف‌سازی در محدوده ۲۶۳ هزار تومان باشد، بنیاد محکمی ندارد.

مرادی افزود: ثبات فعلی نرخ به‌هیچ‌وجه نشانه عزم بانک مرکزی برای کف‌سازی قیمت نیست. به گفته وی، کف‌سازی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذار با هزینه‌ای پایدار، قیمت را در سطحی مشخص حفظ کند و بازار نیز در بلندمدت به آن مرجع بازگردد؛ اما در شرایط کنونی، نه اظهارات مقام‌های ارزی و نه شواهد میدانی چنین عزمی را نشان می‌دهد. وی ادامه داد سیگنال‌های موجود، برعکس، از ناخشنودی سیاست‌گذار نسبت به نرخ‌های فعلی و تمایل به تعدیل آن‌ها حکایت دارد.

این کارشناس آرامش نسبی روزهای اخیر بازار را شکننده و موقت دانست و گفت: این وضعیت بیش از آنکه از مؤلفه‌های اقتصادی ناشی شده باشد، حاصل فروکش کردن هیجانات سیاسی است. وی افزود جهش قیمت‌های روزهای گذشته نیز چندان بنیادین نبود و در بخش زیادی از بازار، از فضای روانی و اخبار تنش‌آلود تأثیر گرفت.

مرادی ادامه داد: با فروکش کردن موج هیجانی و عقب‌نشینی تقاضای ناشی از آن، معاملات بیشتر میان دلالان جریان دارد. به گفته وی، عمق کم بازار و نبود خریدار پایدار، زمینه افت شدید و شکسته‌شدن سطوح قیمتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به احتمال افت سنگین نرخ ارز گفت: تجربه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد پس از اوج‌گیری ناگهانی قیمت‌ها در فضای هیجانی، فروکش‌کردن تنش‌ها و نبود خریدار می‌تواند به کاهش شدید نرخ‌ها منجر شود. مرادی افزود در آن دوره، برخی از خریدارانی که در سقف قیمت وارد بازار شده بودند، با افتی نزدیک به ۵۰ درصد در ارزش سرمایه خود روبه‌رو شدند. وی ساختار کنونی بازار را از نظر کم‌عمقی و غلبه معاملات دلالی، مشابه آن دوره توصیف کرد.

این کارشناس پولی و بانکی ورود به بازار آزاد در نرخ‌های فعلی، از جمله محدوده ۲۶۳ هزار تومان، را پرریسک دانست و گفت: خرید در سقف قیمتی، آن هم در شرایطی که سیاست‌گذار تعهدی برای حمایت از نرخ‌های بازار آزاد نداده است، می‌تواند زیان سنگینی به خریداران تحمیل کند. وی افزود در صورت شکل‌گیری گشایش‌های سیاسی یا تعدیل انتظارات، احتمال شکسته‌شدن سطح فعلی قیمت‌ها وجود دارد.

مرادی با اشاره به پیام‌های مقام‌های بانک مرکزی تصریح کرد: ثبات فعلی به معنای تعیین کف برای قیمت دلار نیست و امکان افت بیشتر نرخ‌ها وجود دارد. وی افزود بانک مرکزی منابع خود را برای حمایت از نرخ‌های بالای بازار آزاد هزینه نخواهد کرد.

وی در پایان به فعالان بازار توصیه کرد: آرامش موقت را با امنیت پایدار اشتباه نگیرند و گفت ورود به بازار در سقف‌های قیمتی، به‌ویژه در شرایطی که بازار از هیجانات تأثیر می‌پذیرد، می‌تواند خطر زیان قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.