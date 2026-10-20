به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران، با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره عملکرد شهرداری تهران اظهار کرد: برخی از دوستان موارد جزئی از عملکرد شهرداری را که در آن‌ها موفقیت‌های لازم کسب نشده است، به‌طور مداوم مطرح و برجسته می‌کنند؛ برای مثال، مدیرعامل سازمان ورزش در گزارش عملکرد خود اعلام کرد که در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز، می‌توان پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی پروژه‌ها را به ۱۰۰ درصد رساند؛ اما پس از آن، دوستان با روشن شدن میکروفون می‌گویند: این حکمرانی نمایشی است! اگر قرار بود این بودجه به‌طور کامل محقق شود، پس پول‌ها کجاست؟

وی ادامه داد: در پاسخ به این اظهارات باید پرسید آیا جنگ را ندیدید؟ آیا هزینه‌هایی را که شهرداری برای جنگ انجام داد، مشاهده نکردید؟ آیا این موارد توهم هستند یا واقعیت دارند؟ نقدینگی برای همین هزینه‌ها صرف شده است. چرا می‌خواهید این موارد را نادیده بگیرید؟

بابایی با اشاره به اقدامات حمایتی شهرداری تهران از شهروندان آسیب‌دیده در جنگ تصریح کرد: ما ۲ همت برای خرید لوازم خانه مردم پرداخت کردیم. همچنین چهار و نیم همت به‌صورت مستقیم پرداخت کردیم تا مردم بتوانند خانه‌های خسارت‌دیده خود را تعمیر کنند. علاوه بر این، دو و نیم همت نیز به‌عنوان ودیعه مسکن به مردم عزیزمان پرداخت کردیم تا مجبور نشوند آواره خیابان‌ها شوند.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: این موارد را به‌طور مداوم نادیده می‌گیرید و مدام طعنه می‌زنید؛ اما خدا و مردم می‌بینند.