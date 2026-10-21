اختصاص ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از بخش کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع یک هزار میلیارد ریال اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری سهم سازمان جهاد کشاورزی ۳۵۰ میلیارد ریال بوده و سازمان جهاد کشاورزی رتبه نخست دستگاه‌های اجرایی استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی استان همدان با هدف کاهش هزینه تسهیلات بانکی و حمایت از تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی پیش‌بینی شده و از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی زمینه تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را فراهم می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به منابع تامین اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: از مجموع یک هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده ۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی، ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات نفت و گاز و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات متوازن تامین می‌شود.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تفاهم‌نامه مربوطه با صندوق کارآفرینی امید تنظیم و امضا شد و واریز منابع نیز مطابق مفاد تفاهم‌نامه انجام گرفت.

محمدی با اشاره به مشارکت صندوق کارآفرینی امید در این طرح گفت: براساس مفاد تفاهم‌نامه این صندوق ۷۰۰ میلیارد ریال از منابع خود را به طرح اختصاص می‌دهد که در مجموع زمینه پرداخت یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی تلفیقی به کشاورزان و تولید کنندگان واجد شرایط استان فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون با مساعدت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان ۱۰ درصد از اعتبار مصوب این بخش معادل ۳۵ میلیارد ریال تخصیص یافته و با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی این مبلغ مطابق تفاهم‌نامه به حساب صندوق کارآفرینی امید واریز شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان از آغاز فرایند شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات خبر داد و بیان کرد: امیدواریم با تخصیص کامل اعتبارات پیش‌بینی شده در سال جاری و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید بخشی از نیازهای مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تامین و زمینه تقویت سرمایه‌گذاری، استمرار تولید و توسعه فعالیت‌های کشاورزی در استان فراهم شود.