به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست دورهمی «قرار کتابخوانی» با محوریت معرفی و بررسی رمان «بادبادک‌باز» نوشته خالد حسینی با حضور محمد نصیری، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران؛ مهدی تاج الدین، معاون اداری مالی؛ رؤسای ادارات و کارکنان در دفتر مدیرکل برگزار شد.

در این نشست، معصومه اکبری؛ کارشناس فرهنگی اداره‌کل، به معرفی این کتاب و تشریح مضامین و محورهای اصلی آن پرداخت و گفت: این کتاب اثر خالد حسینی نویسنده افغان‌-آمریکایی که توسط انتشارات مروارید منتشر شده است؛ رمان با محوریت زندگی در افغانستان، به موضوعاتی همچون دوستی، وفاداری، خیانت، تبعیض قومی، مهاجرت و احساس گناه می‌پردازد و مخاطب را با بخشی از تحولات تاریخی و اجتماعی این کشور همراه می‌کند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان از این اثر افزود: «بادبادک‌باز» با بهره‌گیری از روایت اول‌شخص و عمدتاً از زبان امیر، شخصیت اصلی داستان روایت می‌شود و در بخش‌هایی نیز رحیم‌خان، دوست پدر امیر، روایتگر ماجراست. این رمان با طرح موضوعاتی چون تعصبات قومی و مذهبی، پیامدهای انتخاب‌های فردی و امکان جبران اشتباهات گذشته، مخاطب را به تأمل درباره مفهوم رستگاری و بهای آن دعوت می‌کند.

کارشناس فرهنگی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در ادامه به تشریح داستان این رمان پرداخت و گفت: داستان درباره امیر است که دوران کودکی خود را در کابل و در کنار حسن، پسر خدمتکار خانواده و دوست دوران کودکی‌اش، می‌گذراند. رخدادی تلخ در جریان مسابقه بادبادک‌بازی زمستان سال ۱۹۷۵، امیر را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد و انتخاب او، مسیر زندگی هر دو شخصیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکبری افزود: در ادامه داستان، با آغاز جنگ و حمله شوروی به افغانستان، امیر و پدرش کشور را ترک می‌کنند و پس از مدتی به آمریکا مهاجرت می‌کنند. با گذشت سال‌ها، احساس گناه ناشی از اتفاقات گذشته همچنان امیر را رها نمی‌کند تا اینکه تماس رحیم‌خان، فرصتی برای مواجهه دوباره با گذشته و تلاش برای جبران اشتباهات پیشین در اختیار او قرار می‌دهد. امیر در ادامه برای نجات پسر حسن، راهی افغانستان تحت سلطه طالبان می‌شود.

وی با بیان اینکه رمان «بادبادک‌باز» با پرداختن به مفاهیمی چون دوستی، وفاداری، مسئولیت‌پذیری و جبران خطاهای گذشته، تصویری از تأثیر تصمیم‌های فردی بر زندگی انسان‌ها در بستر تحولات اجتماعی و تاریخی ارائه می‌دهد؛ مطالعه این کتاب را به همه دوستداران کتابخوانی پیشنهاد کرد و گفت: بادبادک‌باز از آن دست کتاب‌هایی است که همه‌گیر شدنش ریشه در ارتباط عمیق و صمیمانه‌ای دارد که با مخاطب برقرار کرده و او را با داستان و شخصیت‌ها همدل می‌کند؛ در قدرت ویژه‌ای است که خالد حسینی در بیان عمیق‌ترین احساسات آدمی دارد؛ بادبادک‌باز راوی داستانی انسانی است خالی از هر نوع کلیشه، فریب‌کاری و شعارزدگی؛ داستان زندگی است با تمام زیبایی‌ها و زشتی‌ها، خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، رنج‌ها و دردها؛ بازتابی تمام و کمال از انسان.

اکبری افزود: داستان با بیانی ساده و راحت، خالی از اغراق و زیاده‌گویی پیش می‌رود. قصه با فراز و فرودهایی که به موقع بروز کرده و به خوبی پرورانده می‌شوند، همواره گیرا و پرکشش است. نیمه‌ی اول قصه از حیث داستانی گیراتر و نیمه‌ی دوم از حیث فنی پخته‌تر است. بزرگ‌ترین نقطه قوت داستان قدرت آن در حقیقی جلوه دادنِ خود است؛ به بیانی حسینی از استعدادی ستودنی در ترسیمِ باورپذیر داستان‌هایش برخوردار است.

وی با بیان اینکه نویسنده اغلب البته به استثنای رمان ندای کوهستان، روایتی تک‌خطی را موضوع کار خود قرار می‌دهد؛ افزود: نویسنده چنان روایت را می‌پروراند و از ظرفیت‌های زبانی و ذهنی موجود به درستی در راستای انتقال صمیمانه قصه بهره می‌گیرد که خواننده را شیفته‌ی همین سادگی می‌کند؛ شما خود را همراهِ شخصیت‌ها و دوست‌دار و نگران آن‌ها خواهید یافت و این جوهر اصلی ادبیات است. داستان‌های خوب می‌آیند تا ما را با خود ببرند.

گفتنی است، دورهمی «قرار کتابخوانی» اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت تعامل فرهنگی میان کارکنان، روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود و در هر نشست، یکی از کارکنان به معرفی و بررسی کتاب مورد علاقه خود می‌پردازد.