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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان همدان به بهره‌برداری رسید

ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان همدان به بهره‌برداری رسید

همدان-ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان همدان با زیربنای ۲ هزار و ۳۸۰ مترمربع و برخورداری از ۱۲ کلاس درس و ۱۳ اتاق اداری با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان همدان ظهر سه شنبه با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، نماینده مردم همدان در مجلس، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

این ساختمان با زیربنای ۲ هزار و ۳۸۰ مترمربع ساخته شده و ۱۲ کلاس درس و ۱۳ اتاق اداری دارد و بهره‌برداری از این مجموعه فضای لازم برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، علمی و اداری دانشگاه فرهنگیان همدان را فراهم می‌کند.

افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان همدان در راستای تقویت زیرساخت‌های تربیت معلم و ارتقای امکانات آموزشی دانشجو معلمان انجام شده است. دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مراکز اصلی تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص برای نظام تعلیم و تربیت کشور نقش مهمی در آماده‌سازی معلمان آینده دارد.

توسعه فضاهای آموزشی این دانشگاه می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی، بهبود فرایند یادگیری و آمادگی دانشجو معلمان برای ورود به نظام آموزشی فراهم کند.

کد مطلب 6984192

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