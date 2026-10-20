به گزارش خبرنگار مهر سیدمجتبی علوی‌مقدم در بازدید از شهرک صنعتی بیدک، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی، وضعیت استقرار واحدهای صنعتی و ظرفیت‌های توسعه‌ای این شهرک را بررسی کرد.

این بازدید با همراهی مهدی توانا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان انجام شد و آخرین وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی، شبکه‌های توزیع آب و برق و روند احداث واحدهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پروژه احداث معابر و آسفالت شهرک صنعتی بیدک با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و در مساحتی بیش از ۷ هزار مترمربع در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده است و تکمیل این پروژه، دسترسی به بخش کارگاهی شهرک را بهبود می‌بخشد.

در بخش دیگری از این بازدید، اراضی توسعه‌ای شهرک که با پیگیری‌های انجام‌شده و در چارچوب تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی آزادسازی شده است، بررسی شد.

علوی‌مقدم در ادامه با بررسی روند پیشرفت واحدهای صنعتی، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و رفع موانع توسعه شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.