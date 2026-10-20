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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی در سوله‌های صنعتی استان تهران

هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی در سوله‌های صنعتی استان تهران

تهران- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از ظرفیت نصب هزار مگاوات پنل خورشیدی روی سوله‌های صنعتی استان خبر داد و بر توسعه تولید برق و مدیریت بار بدون خاموشی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر سه‌شنبه، با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه سوله‌های صنعتی برای تولید انرژی خورشیدی اعلام کرد که برآوردها از امکان نصب پنل‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع هزار مگاوات در واحدهای صنعتی این استان حکایت دارد.

محمودی در جریان بازدید از یک شهرک صنعتی در استان تهران، از همکاری صنعتگران در مدیریت مصرف برق تابستان ۱۴۰۵ قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش محدودیت‌های تأمین برق صنایع اظهار داشت: هدف‌گذاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران این است که امکان مدیریت بار بدون قطع برق فراهم شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همچنین بر لزوم ادامه همکاری صاحبان صنایع با برنامه‌های مدیریت بار تأکید کرد و خواستار تداوم مشارکت واحدهای تولیدی برای عبور از دوره اوج مصرف زمستان پیش‌رو شد.

محمودی در ادامه با اشاره به مگاپروژه «تولید در توزیع» در استان تهران، این طرح را یکی از الگوهای مناسب تأمین برق توصیف کرد و گفت: صنایع و واحدهای تولیدی می‌توانند با نصب پنل‌های خورشیدی روی سوله‌های خود و با هزینه‌ای که به گفته وی حداقلی است، در مسیر تأمین برق پایدار گام بردارند.

کد مطلب 6984195

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