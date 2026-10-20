به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوریان، بعد از ظهر سه‌شنبه، از پیگیری مشکلات مربوط به تأمین آب و برق اراضی مجاور شهرک روحانیون نسیم‌شهر با هدف رفع موانع دسترسی مالکان و ساکنان این مناطق به خدمات زیربنایی خبر داد.

نوریان در ادامه اظهار کرد: تأمین آب و برق از نیازهای اساسی برای ساماندهی و بهبود شرایط سکونت در این محدوده‌هاست و رسیدگی به مشکلات موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و همکاری مالکان را می‌طلبد.

وی افزود: در این نشست مقرر شد مالکان اراضی یادشده، نمایندگانی را برای پیگیری منسجم درخواست‌ها و تسریع در هماهنگی‌های اجرایی معرفی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار بهارستان تصریح کرد: از طریق نمایندگان معرفی‌شده، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود تا بررسی موانع و اقدامات مقتضی برای تأمین آب و برق این اراضی پیگیری شود.