به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان ورامین با محوریت برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تأکید بر نقش نسل جوان در برنامه‌های فرهنگی و تبیینی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، در این نشست با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: برنامه‌های مناسبی در سال‌های گذشته به مناسبت این روز در ورامین برگزار شده و امسال نیز با توجه به حساسیت‌های منطقه‌ای و جهانی، این راهپیمایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به هم‌زمانی برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) افزود: در طراحی برنامه‌ها باید جوانان و نوجوانانی در اولویت قرار گیرند که دوران انقلاب اسلامی را تجربه نکرده‌اند و نیازمند آشنایی بیشتر با تاریخ و آرمان‌های انقلاب هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) برای تبیین جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران تأکید کرد و خواستار توجه به این موضوع در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی شد.

این جلسه با حضور معاون سیاسی فرمانداری ویژه ورامین، بخشدار مرکزی، جانشین سپاه پاسداران، معاون دادستان، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، رؤسای ادارات، نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی و جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی و مردمی در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین برگزار شد.