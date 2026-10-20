دیپلماسی تجاری ایران در بلاروس؛ آغاز مسیر بازار اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پاویون «تجارت ایران با اوراسیا» نمایشگاه اینوپروم بلاروس با مجوز و حمایت سازمان توسعه تجارت ایران که از هشتم تا دهم مهرماه در حاشیه چهارمین نمایشگاه صنعتی اینوپروم مینسک و همزمان با نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس برپا شد، پس از سه روز فعالیت به کار خود پایان داد.

این رویداد با حضور حدود ۲۰ شرکت ایرانی، هلدینگ‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، فعالان اقتصادی و شرکت‌های خارجی، مقام‌های اقتصادی ایران و کشورهای منطقه، برگزاری نشست‌های تخصصی و اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری همراه بود.

پاویونی هزار مترمربعی با حضور شرکت‌های ایرانی و خارجی

علیرضا جعفری رئیس مرکز تجاری ایران در بلاروس و روسیه و رئیس هئیت مدیره شرکت مدیریت تجارت پارس‌کارن در توضیح مشخصات پاویون گفت: این پاویون با وسعتی بیش از هزار مترمربع و با اجرای شرکت مدیریت تجارت پارس‌کارن، به‌عنوان یکی از محورهای حضور تجاری ایران در نمایشگاه اینوپروم مینسک برپا شد و میزبان حدود ۲۰ شرکت ایرانی و مجموعه‌ای از هلدینگ‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی بود.

به گفته علیرضا جعفری، در طول سه روز برگزاری، مدیران عامل هلدینگ‌ها، مدیران بازرگانی و کارشناسان تخصصی شرکت‌های ایرانی در پاویون حضور داشتند و در کنار معرفی محصولات و توانمندی‌های خود، مذاکراتی با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بلاروس و دیگر کشورهای منطقه اوراسیا انجام دادند.

وی تاکید کرد: حضور شرکت‌ها و مجموعه‌های خارجی در کنار فعالان اقتصادی ایرانی نیز فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌های متقابل، بررسی زمینه‌های همکاری و توسعه ارتباطات تجاری فراهم کرد.

حضور مقام‌های اقتصادی ایران، روسیه و بلاروس

پاویون «تجارت ایران با اوراسیا» در نمایشگاه اینوپروم بلاروس در طول برگزاری خود میزبان شماری از مقام‌های اقتصادی و صنعتی ایران و کشورهای منطقه بود.

محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در برنامه‌های پاویون حضور یافت و در نشست‌های اقتصادی و تجاری آن شرکت کرد.

همچنین فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و ریاست سازمان ایدرو و جواد کفیل مشاور امور پیگیری های ویژه وزیر صمت از پاویون تجارت ایران با اوراسیا بازدید کردند.

همچنین محسن امید زمانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس از پاویون بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های حاضر قرار گرفت.

معاون سازمان توسعه تجارت: نمایشگاه باید به توسعه واقعی تجارت منجر شود

امیر روشن‌بخش قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز در جریان برنامه‌های این رویداد بر اهمیت استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای توسعه روابط تجاری و ایجاد ارتباط مؤثر میان شرکت‌های ایرانی و بازارهای هدف تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بازار اوراسیا، توسعه روابط تجاری و استفاده از ابزارهای جدید برای معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران را از الزامات حضور مؤثر شرکت‌های ایرانی در این بازار دانست.

پاویون تجارت اوراسیا؛ یک ویترین بزرگ برای توانمندی‌های ایران و یک نقطه اتصال برای تجارت با بازار اوراسیا است.

بازدید مقامات عالی‌رتبه تجاری و صنعتی روسیه، بلاروس و تاتارستان از پاویون ملی ایران

بازدید نخست‌وزیران و رؤسای هیأت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند. نخست‌وزیران بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان از پاویون ایران بازدید کردند.

نخست‌وزیران و رؤسای هیأت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند. منابع رسمی منطقه‌ای نیز حضور نخست‌وزیران بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در بازدید از نمایشگاه را تأیید کرده‌اند

از دیگر بازدیدکنندگان این پاویون، لئونید ریژکوفسکی معاون وزیر صنعت جمهوری بلاروس، آنتون آندره‌ویچ عالی‌خانوف، وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه و اولگ کوروبچینکو، معاون نخست‌وزیر جمهوری تاتارستان و وزیر صنعت و تجارت جمهوری تاتارستان بودند که با حضور در پاویون ایران، از بخش‌های مختلف آن بازدید و با ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی آشنا شدند.

اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی نیز در برنامه‌های پاویون حضور داشتند.

رئیس هیئت مدیره مدیریت تجارت پارس‌کارن: تمرکز مرکز تجاری ایران بر تبدیل مذاکرات به همکاری

علیرضا جعفری، با اشاره به اهداف برگزاری این پاویون، بر استمرار مذاکرات و پیگیری نتایج تعاملات شکل‌گرفته میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های خارجی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مراکز تجاری در توسعه صادرات، بر اهمیت پیگیری مذاکرات و کمک به تبدیل ارتباطات تجاری به همکاری‌های عملیاتی و قراردادهای پایدار تأکید دارد.

مدیرعامل مدیریت تجارت پارس‌کارن: پارس‌کارن؛ پیگیری مسیر همکاری‌ها پس از پایان نمایشگاه

عبدالرضا جعفری، مدیرعامل شرکت مدیریت تجارت پارس‌کارن نیز با اشاره به برگزاری پاویون، بر اهمیت استمرار ارتباطات ایجادشده در جریان این رویداد تأکید کرد.

برگزاری جلسات تجاری، مذاکرات مستقیم میان شرکت‌ها و شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌های همکاری از جمله دستاوردهای این سه روز بود؛ مذاکراتی که قرار است پس از پایان نمایشگاه نیز از سوی مجموعه‌های مرتبط دنبال شود تا زمینه تبدیل تفاهم‌ها به قرارداد و همکاری اجرایی فراهم شود.

برگزاری فروم اقتصادی ایران و بلاروس و امضای تفاهم‌نامه‌ها

یکی از برنامه‌های شاخص پاویون، برگزاری پنل اقتصادی ایران و بلاروس با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی و معاون وزیر صنعت جمهوری بلاروس بود.

در این نشست، طرف بلاروسی ضمن استقبال از حضور شرکت‌های ایرانی، بر توسعه همکاری‌های صنعتی و حرکت از تجارت صرف به سمت تولید مشترک تأکید کرد.

معاون وزیر صنعت بلاروس با اشاره به همکاری‌های شکل‌گرفته میان دو کشور در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و خودروسازی، توسعه این همکاری‌ها و ورود به حوزه‌های جدید را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد که وزارت صنعت بلاروس از پروژه‌های مشترک و فرصت‌های جدید برای توسعه روابط اقتصادی استقبال می‌کند.

معاون وزیر صنعت بلاروس با اشاره به حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد، گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی با محصولات و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری اقتصادی فراهم کرده است.

‎وی افزود: علاوه بر ارسال مستقیم محصولات، باید بر پروژه‌های مشترک و تولید مشترک در ایران و بلاروس تمرکز کرد. به گفته وی، دو کشور در حوزه‌هایی از جمله محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و خودروسازی همکاری‌هایی را آغاز کرده‌اند و این همکاری‌ها قابلیت توسعه و گسترش دارد.

‎معاون وزیر صنعت بلاروس با تأکید بر گستردگی زمینه‌های همکاری میان دو کشور اظهار کرد: همکاری‌های فعلی تنها بخشی از ظرفیت‌های موجود است و حضور شرکت‌های ایرانی در مینسک می‌تواند مسیر شناسایی فرصت‌های جدید و ورود محصولات ایرانی به بازار بلاروس را هموار کند.

‎وی همچنین اعلام کرد که وزارت صنعت بلاروس از فرصت‌های جدید برای توسعه روابط اقتصادی و پروژه‌های مشترک استقبال می‌کند و گفت: توسعه همکاری میان شرکت‌های دو کشور، علاوه بر تقویت بنگاه‌های اقتصادی، به رشد اقتصاد و تأمین منافع مردم ایران و بلاروس منجر خواهد شد.

‎دهقان دهنوی: قدردانی سازمان توسعه تجارت از برگزارکنندگان پاویون

‎دهقان‌دهنوی نیز در این نشست از تلاش‌های شرکت مدیریت تجارت پارس‌کارن و عوامل اجرایی برگزاری پاویون قدردانی کرد.

بخشی از مذاکرات انجام‌شده در این رویداد به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی منجر شد؛ تفاهم‌هایی که قرار است با پیگیری مرکز تجاری ایران در بلاروس وارد مراحل بعدی شود.

‎پاویون ملی تجارت ایران با اوراسیا در نمایشگاه اینوپروم مینسک، با حضور شرکت‌های ایرانی و برگزاری نشست‌های تخصصی و تجاری، به محلی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور و مذاکره با فعالان اقتصادی بلاروس و سایر بازارهای اوراسیا تبدیل شده است.

نشست تجار ایرانی مقیم بلاروس با مدیران ارشد وزارت صمت

همچنین یکی از دستاوردهای برگزاری پاویون ملی تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نشست فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم بلاروس و هیئت ایرانی با محسن امیدزمانی سفیر ایران، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدور)، محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بود که در محل اقامت هیئت ایرانی برگزار شد. این نشست فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم تجار ایرانی فراهم کرد تا مدیران اجرایی و اعضای اتاق بازرگانی ایران از نزدیک در جریان دیدگاه‌های فعالان اقتصادی قرار گیرند.

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق و عبدالله مهاجر دارابی عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران در این نشست حضور داشتند.

علیرضا جعفری: پایان نمایشگاه، پایان مذاکرات نیست

علیرضا جعفری، در جمع‌بندی عملکرد این پاویون گفت: ایران در این نمایشگاه پاویون بسیار بزرگی در قالب پاویون تجارت با اوراسیا برگزار کرد.

وی افزود: این پاویون با وسعت حدود هزار مترمربع و در حاشیه نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس برپا شد و میزبان هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ ایرانی بود.

جعفری با اشاره به حضور مدیران عامل، مدیران بازرگانی و کارشناسان شرکت‌ها اظهار کرد: در این پاویون، فروم اقتصادی برگزار شد و تفاهم‌نامه‌هایی میان هلدینگ‌ها و شرکت‌های حاضر به امضا رسید.

وی تأکید کرد: ما به‌عنوان مرکز تجاری ایران در بلاروس وظیفه داریم این تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسند؛ بنابراین، روز پایانی نمایشگاه به معنای پایان مسیر نیست و مذاکرات از سوی ما ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز تجاری ایران در روسیه و بلاروس در پایان گفت: با فراهم شدن شرایط، نمایشگاه اوراسیا در تهران با حضور مهمانان و فعالان اقتصادی کشورهای اوراسیا برگزار خواهد شد.

به این ترتیب، سه روز فعالیت پاویون «تجارت ایران با اوراسیا» در مینسک، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی ایران، بستری برای مذاکره مستقیم، شکل‌گیری تفاهم‌های جدید و ایجاد مسیر پیگیری همکاری‌های تجاری میان ایران و کشورهای اوراسیا فراهم کرد؛ مسیری که ادامه آن به خارج از فضای نمایشگاه منتقل شده است.

دو تفاهم‌نامه فولاد آلیاژی ایران در بلاروس برای توسعه بازار اوراسیا

در حاشیه اجلاس اوراسیا در مینسک بلاروس، شرکت فولاد آلیاژی ایران، ضمن مذاکره با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کشورهای منطقه، دو تفاهم‌نامه با TC Bank و بورس کالای بلاروس تنظیم کرد؛ اقدامی در راستای توسعه بازارهای صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید تجارت در منطقه اوراسیا.

هم‌زمان با برگزاری برنامه‌های اقتصادی مرتبط با اجلاس هیئت این شرکت با نمایندگان شرکت‌هایی از روسیه، قزاقستان، ازبکستان و بلاروس درباره توسعه همکاری‌های تجاری، شناسایی بازارهای جدید و گسترش تعاملات منطقه‌ای مذاکره کرد.

نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا روزهای اول و دوم اکتبر ۲۰۲۶ در مینسک با حضور رؤسای دولت‌های کشورهای عضو و نمایندگان کشورهای ناظر برگزار شد؛ نشستی که توسعه تجارت خارجی، همکاری‌های اقتصادی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای از محورهای آن بود.

در جریان این حضور، دو تفاهم‌نامه با TC Bank بلاروس و بورس کالای بلاروس با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای مالی و تجاری موجود و ایجاد مسیرهای جدید برای حضور مؤثرتر فولاد آلیاژی ایران در بازار اوراسیا تنظیم شد.

این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که صنعت فولاد ایران با محدودیت‌های داخلی در حوزه انرژی و تولید و همچنین موانع تجارت خارجی مواجه است. با این حال، فولاد آلیاژی ایران راهبرد خود را نه بر انتظار برای رفع محدودیت‌ها، بلکه بر گشودن مسیرهای تازه، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و تبدیل ظرفیت‌های منطقه‌ای به فرصت‌های جدید تجاری استوار کرده است.

در این میان، حضور مجموعه‌هایی چون فولاد آلیاژی ایران، چادرملو، گهرزمین، نفت و گاز پارسیان، ایمیدرو، اهداف و ایدرو در کنار دیگر بنگاه‌های ایرانی حاضر در مینسک، تصویری از ظرفیت و اراده بخش صنعت، معدن و سرمایه‌گذاری ایران برای توسعه تعاملات منطقه‌ای، حتی در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به نمایش گذاشت.

در این چارچوب، مذاکرات منطقه‌ای و تفاهم‌های صورت‌گرفته در مینسک، بخشی از رویکرد فولاد آلیاژی ایران برای مدیریت چالش‌های امروز و گشودن مسیرهای تازه برای تجارت فرداست.

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