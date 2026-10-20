۲ عمل کاشت شنوایی Osia در خوزستان با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صاکی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: Osia فناوری پیشرفته‌ای است که با بهره‌گیری از هدایت استخوانی، امکان بهبود شنوایی را برای بیماران واجد شرایط مبتلا به ناهنجاری‌های گوش خارجی و میانی فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: این دو عمل توسط مرکز کاشت حلزون استان خوزستان انجام شده و اقدامی مهم در توسعه خدمات پیشرفته درمانی استان به شمار می‌رود؛ همچنین دسترسی بیماران واجد شرایط به این روش را بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان تسهیل می‌کند.

صاکی تصریح کرد: سامانه کاشت شنوایی Osia برای کمک به بهبود شنوایی برخی بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های گوش خارجی و میانی به کار می‌رود. در این بیماران، شرایط آناتومیک گوش می‌تواند بر پیچیدگی عمل جراحی تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو انتخاب روش درمانی مناسب و استفاده از فناوری‌های پیشرفته اهمیت دارد.

وی، درباره نحوه عملکرد این فناوری بیان کرد: در روش Osia، دستگاه کاشتنی با استفاده از هدایت استخوانی، ارتعاشات صوتی را از طریق استخوان جمجمه به گوش داخلی منتقل می‌کند و با دور زدن بخش‌هایی از مسیر طبیعی انتقال صدا در گوش خارجی و میانی، به بهبود شنوایی بیماران منتخب کمک می‌کند.

رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی استان خوزستان گفت: پیش از این، انجام این نوع جراحی در کشور به مراکز درمانی تهران محدود بود و فراهم شدن امکان ارائه این خدمت در خوزستان، دسترسی بیماران استان به خدمات تخصصی‌تر را افزایش می‌دهد.

صاکی بیان کرد: ارائه این خدمات در داخل استان، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به درمان، مراجعات درمانی به خارج از استان و هزینه‌های رفت‌وآمد و اقامت بیماران و خانواده‌های آنان را کاهش می‌دهد.