به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوه‌ئیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : متأسفانه در هفته سپری‌شده، شاهد یکی از تلخ‌ترین مقاطع آماری در حوزه سوانح ترافیکی استان بودیم؛ به‌طوری‌که هشت سرمایه انسانی و نوجوان و جوان در بازه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، بر اثر حوادث مرتبط با موتورسیکلت جان خود را از دست دادند.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر افزود: این عدد صرفاً یک داده آماری نیست، بلکه به معنای خاموش شدن چراغ هشت خانواده در استان بر اثر غفلت‌هایی است که کاملاً قابل پیشگیری بودند.

موتورسیکلت اتاقک محافظ ندارد؛ سپر موتورسوار، بدن اوست

وی با اشاره به اجرای پویش مشترک آگاه‌سازی ترافیکی توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و فرماندهی پلیس راه استان بوشهر افزود: در مهندسی ترافیک، موتورسواران و عابران پیاده در رده کاربران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر راه قرار می‌گیرند؛ چراکه موتورسیکلت فاقد هرگونه بدنه و شاسی محافظ بوده و راکب آن در برابر ضربات فیزیکی کاملاً بی‌دفاع است.

وی ادامه داد: بنابراین، بخش بزرگی از مسئولیت حفظ جان این افراد بر عهده رانندگان خودروهای سواری است که از اتاقک ایمن بهره می‌برند.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر، با تشریح سه مطالبه و اصل کلیدی را برای رانندگان خودروهای سواری هنگام مواجهه با موتورسواران و عابران پیاده گفت: کاهش سرعت پیش از رسیدن به موتورسوار: رانندگان سواری موظفند به محض مشاهده موتورسیکلت یا عابر پیاده در حاشیه راه، از سرعت مطمئنه خود کاسته و قدرت واکنش‌پذیری خودرو را در برابر تغییرات ناگهانی مسیر افزایش دهند.

وی افزود: رعایت دقیق فاصله جانبی ایمن: سبقت گرفتن با فاصله نزدیک و مماس با موتورسیکلت، یکی از عوامل اصلی سقوط راکبان است. حتی در صورت عدم برخورد فیزیکی، فشار باد ناشی از عبور سریع خودرو یا شوک روانی وارده به یک راکب کم‌تجربه، تعادل دینامیکی دوچرخ را برهم زده و حادثه می‌آفریند.

وی گفت: عبور با تمرکز و توجه کامل: رانندگان باید هنگام عبور از کنار کاربران آسیب‌پذیر، هرگونه عامل حواس‌پرتی نظیر تلفن همراه را کنار گذاشته و با هوشیاری کامل نسبت به ناهمواری‌های مسیر که ممکن است باعث انحراف لحظه‌ای موتورسوار شود، عبور کنند؛ چراکه یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

واگذاری موتورسیکلت به نوجوان فاقد گواهینامه، بازی با جان فرزندان است

کاوه‌ئیان در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از عادی‌انگاری تردد نوجوانان کم‌سن‌وسال با موتورسیکلت در معابر اصلی و بزرگراه‌ها تصریح کرد: نوجوان ۱۲ تا ۱۸ ساله، حتی اگر مهارت ظاهری در راندن موتورسیکلت داشته باشد، به دلیل عدم تکامل تجربه ترافیکی، درک درستی از نقاط کور خودروهای سنگین، تخمین سرعت خودروهای عبوری و مدیریت بحران در کسری از ثانیه ندارد.

وی افزود: از والدین قاطعانه تقاضا داریم از قرار دادن موتورسیکلت در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه به جد خودداری کنند.

وی همچنین خطاب به راکبان موتورسیکلت خاطرنشان کرد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد نباید به دلیل ترس از جریمه، بلکه باید به عنوان تنها مرز میان مرگ و زندگی تلقی شود؛ چراکه بیشترین علت فوت در سوانح موتورسیکلت، تروما و ضربه مستقیم به جمجمه است. همچنین پرهیز از حرکات نمایشی و مارپیچ، و اطمینان از سلامت سیستم روشنایی در شب برای دیده شدن توسط سایر رانندگان، اموری حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی هستند.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در پایان تأکید کرد: ایمنی ترافیک یک مسئولیت اجتماعی دوطرفه است. از تمامی رانندگان هم‌استانی تقاضا داریم در محورهای مواصلاتی استان با پایبندی به شعار «احتیاط بیشتر، نجات جان بیشتر»، هر موتورسوار نوجوان را همچون فرزند خود بدانند و با رانندگی ایمن و تدافعی، مانع از تکرار این فجایع تلخ شوند.