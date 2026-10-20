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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

بررسی ۱۰۳ پرونده آثار تاریخی خوزستان در نشست شورای ملی ثبت آثار

بررسی ۱۰۳ پرونده آثار تاریخی خوزستان در نشست شورای ملی ثبت آثار

اهواز - مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس با محوریت اختصاصی بررسی ۱۰۳ پرونده از آثار خوزستان در اهواز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند ظهر امروز سه‌شنبه در حاشیه نخستین روز این نشست افزود: این نخستین‌بار است که نشست شورای ملی ثبت آثار منحصراً با محوریت بررسی آثار خوزستان و به میزبانی خود استان برگزار می‌شود؛ رویدادی که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی منطقه و تسریع در روند بررسی پرونده‌های ثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: پرونده‌های آثار پیش از برگزاری نشست به شورا ارسال شده بود و آماده‌سازی و تکمیل آن‌ها با تلاش کارشناسان و همکاران بخش‌های مختلف میراث‌فرهنگی استان انجام شده است.

جوروند بیان کرد: در بخش صبح روز نخست نشست، ۱۵ اثر منقول تاریخی استان بررسی شد که همه این آثار به تأیید کارشناسان و اعضای شورا رسیدند.

وی افزود: در ادامه این نشست دوروزه، پرونده محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی و همچنین دفاع مقدس نیز در دستورکار قرار دارد تا آثار غیرمنقول استان از منظر کارشناسی و ضوابط ثبت ملی ارزیابی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر اهمیت ثبت آثار تاریخی در صیانت از میراث ارزشمند استان خاطرنشان کرد: بررسی تخصصی پرونده‌ها در شورای ملی ثبت، گامی مهم در راستای شناسایی، مستندسازی، حفاظت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان با حضور اعضای شورای ملی شامل علیرضا ایزدی رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور، امید غنمی مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران، معصومه مصلی سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی، بابک افشار رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری، حمیدرضا دوست‌محمدی رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی و سایر اعضا در حال پیگیری است.

کد مطلب 6984230

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