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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

«چهره‌نگار» منتشر شد؛ کتابی برای عکاسی و نورپردازی پرتره

«چهره‌نگار» منتشر شد؛ کتابی برای عکاسی و نورپردازی پرتره

کتاب «چهره‌نگار» نوشته یک عکاس، مدرس و پژوهشگر هنر، با محوریت آموزش عکاسی و نورپردازی پرتره منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چهره‌نگار» با موضوع آموزش عکاسی و نورپردازی پرتره، به قلم امیر امیری هنرمند عکاس، مدرس و پژوهشگر حوزه هنر، در چهار فصل تدوین شده است. این کتاب با ارائه مباحث نظری و آموزشی همراه با تصاویر، به بررسی جنبه‌های مختلف عکاسی پرتره می‌پردازد و می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای دانشجویان و هنرجویان رشته‌های عکاسی و هنرهای بصری مورد استفاده قرار گیرد.

در این کتاب، موضوعاتی همچون تعریف عکاسی پرتره، کاربرد انواع لنز، اندازه نما، ترکیب‌بندی، کادربندی و کنتراست در عکاسی پرتره بررسی شده است. همچنین مباحثی از جمله چهره‌شناسی در عکاسی پرتره، پلان نور، تعاریف نور و سایه‌پردازی و زیرمجموعه‌های عکاسی پرتره در آن مطرح شده‌اند؛ موضوعاتی که به گفته مولف اثر، برخی از آنها برای نخستین بار در این کتاب به نگارش درآمده‌اند.

یکی از ویژگی‌های «چهره‌نگار»، مصور بودن تمامی مطالب آموزشی آن است؛ رویکردی که مفاهیم مرتبط با عکاسی و نورپردازی پرتره را با نمونه‌های تصویری همراه کرده است. این کتاب همچنین مجموعه‌ای از تصاویر و پرتره‌های ۷۰ نفر از بزرگان و مشاهیر فرهنگ و هنر ایران را در برمی‌گیرد که امیر امیری طی بیش از ۲۵ سال عکاسی کرده است.

این پرتره‌ها چهره‌هایی از حوزه‌های سینما، موسیقی، تئاتر، ادبیات، نقاشی، فلسفه و فرهنگ را شامل می‌شوند و متناسب با موضوعات و محتوای کتاب، در بخش‌های مختلف آن جانمایی شده‌اند.

کتاب «چهره‌نگار» در قطع خشتی بزرگ، با ۱۴۴ صفحه و به‌صورت تمام‌رنگی و مصور، در مهر ۱۴۰۵ توسط نشر اندیشکده روابط بین‌الملل به چاپ رسیده و منتشر شده است.

کد مطلب 6984233
آزاده فضلی

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