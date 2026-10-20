میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه انفجار در نوار مرزی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در منطقه «هوان» واقع در دشت ذهاب منفجر شد.

وی در تشریح جزئیات و چگونگی وقوع این حادثه افزود: این انفجار در جریان اجرای عملیات راهداری و خاکبرداری در منطقه رخ داد و عامل اصلی آن، برخورد سنگین یک دستگاه لودر متعلق به اداره راهداری با مین عمل‌نکرده در زیر خاک بوده است.

انتقال سریع مجروحان حادثه به بیمارستان شهداء

فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به آمار مصدومان این حادثه تصریح کرد: در پی وقوع این انفجار، متأسفانه سه نفر شامل راننده دستگاه لودر راهداری و دو نفر از اهالی بومی منطقه مجروح شدند.

رحیمی ادامه داد: بلافاصله پس از گزارش وقوع حادثه، هماهنگی‌ها و اقدامات لازم برای انتقال سریع آنان به مرکز درمانی انجام گرفت و هم‌اکنون مجروحان برای دریافت خدمات تخصصی درمانی و رسیدگی‌های پزشکی به بیمارستان شهدای شهرستان سرپل‌ذهاب منتقل شده‌اند.

لزوم توجه جدی به هشدارهای ایمنی در مناطق آلوده

وی در پایان این گفتگو با هشدار نسبت به خطرات موجود در نواحی مرزی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود مناطق آلوده به مین و مهمات عمل‌نکرده در برخی نقاط، رعایت دقیق نکات ایمنی امری بسیار حیاتی است.

فرماندار سرپل‌ذهاب تأکید کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و اهالی منطقه اکیداً درخواست می‌شود که هنگام اجرای هرگونه عملیات عمرانی، راهداری و خاکبرداری در این مناطق، به هشدارهای ایمنی توجه جدی داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار مشابه جلوگیری شود.