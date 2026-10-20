جشنواره زیتون طارم سفلی باید به رونق بازار و درآمد باغداران منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره زیتون طارم سفلی اظهار کرد: این رویداد باید فراتر از برگزاری یک مراسم مناسبتی، به فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی منطقه و ایجاد زمینه رونق اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی طارم سفلی افزود: زیتون از محصولات مهم کشاورزی این منطقه است و برگزاری جشنواره می‌تواند زمینه معرفی بهتر کیفیت محصولات قزوین و افزایش شناخت مصرف‌کنندگان از توان تولیدی باغداران را فراهم کند.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت: برنامه‌ریزی جشنواره باید به‌گونه‌ای باشد که باغداران بتوانند از نتایج آن در زمینه فروش محصول و افزایش ارزش افزوده بهره‌مند شوند. معرفی محصول زمانی اثربخش است که به تقویت بازار و بهبود شرایط اقتصادی تولیدکننده کمک کند.

نوذری ادامه داد: استفاده از ظرفیت گردشگری طارم سفلی در کنار معرفی زیتون، می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند. پیوند میان کشاورزی و گردشگری، فرصتی برای معرفی جاذبه‌های منطقه و ایجاد منابع درآمدی مکمل برای مردم است.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پرهیز از برنامه‌ریزی‌های پراکنده تأکید کرد و افزود: بخش‌های مختلف باید با تقسیم کار مشخص و برنامه‌ای منسجم، برای برگزاری جشنواره‌ای اثرگذار همکاری کنند تا ظرفیت‌های منطقه به شکل شایسته معرفی شود و مردم طارم سفلی سهم بیشتری از منافع اقتصادی این رویداد داشته باشند.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: موفقیت جشنواره باید با میزان تأثیر آن بر معرفی محصول، توسعه بازار فروش، حمایت از باغداران و تقویت اقتصاد محلی سنجیده شود؛ از این‌رو، لازم است اهداف اقتصادی و فرهنگی رویداد از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا مورد توجه قرار گیرد.