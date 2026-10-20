به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی بعدازظهر سه شنبه در جریان بازدید از مجموعه استاندارد بندر امیرآباد اظهار کرد: گستردگی واحدهای تولیدی و تنوع محصولات در مازندران موجب شده است اداره کل استاندارد استان حجم بالایی از مأموریت‌های نظارتی و خدماتی را بر عهده داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در مازندران فعالیت می‌کنند، افزود: حجم فعالیت‌ها در برخی بخش‌ها به‌گونه‌ای است که ارائه خدمات در سه شیفت کاری ضرورت پیدا می‌کند تا اطمینان از کیفیت کالاهای تولیدی و عرضه‌شده به مردم تأمین شود.

رحمانی با اشاره به اهمیت نظارت بر مبادی ورودی کشور، به‌ویژه بنادر شمالی، تصریح کرد: ارزیابی انطباق و کنترل کیفیت کالاهای وارداتی و تولیدی با جدیت دنبال می‌شود و در این مسیر، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، مدیریت ریسک و روش‌های متناسب ارزیابی انطباق در دستور کار قرار دارد.

معاون ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: هدف این رویکرد، حفظ اطمینان از کیفیت و انطباق کالاها با الزامات استاندارد، در کنار استفاده بهینه از منابع و تسهیل فرآیندهای اجرایی است.

ترخیص کالاهای وارداتی در مازندران طی سه روز

عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد مازندران نیز با تأکید بر نقش ارزیابی انطباق در تسهیل تجارت خارجی، گفت: تجهیز مجموعه استاندارد مستقر در بندر امیرآباد، تأثیر قابل توجهی در افزایش سرعت ارائه خدمات و تسریع ترخیص کالاها داشته است.

وی افزود: زمان پاسخگویی اداره کل استاندارد مازندران به درخواست‌های مربوط به کالاهای وارداتی سه روز است؛ در حالی که میانگین این زمان در سطح کشور پنج روز اعلام شده است.

مدیرکل استاندارد مازندران خاطرنشان کرد: کاهش زمان پاسخگویی، علاوه بر سرعت‌بخشیدن به فرآیند ترخیص، به کاهش مدت توقف کالا در بندر و هزینه‌های انبارداری کمک می‌کند.

وی گفت: توسعه زیرساخت‌های ارزیابی انطباق در بندر امیرآباد و به‌کارگیری روش‌های نوین نظارتی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند ضمن حفظ الزامات کیفی، به تسهیل جریان ورود کالا و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی در مازندران کمک کند.