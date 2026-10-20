نوذری: نیمی از کارکنان دولت در قزوین آموزش هوش مصنوعی ببینند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در جلسه شورای راهبردی هوش مصنوعی استان قزوین، با اشاره به شتاب تحولات فناوری اظهار کرد: هوش مصنوعی به بخشی از زندگی روزمره، فعالیت‌های اقتصادی و نظام مدیریتی تبدیل شده است و دستگاه‌های اجرایی باید خود را برای استفاده هدفمند از ظرفیت‌های این فناوری آماده کنند.

وی نخستین گام در این مسیر را تدوین سند راهبردی هوش مصنوعی استان دانست و افزود: این سند باید چشم‌انداز توسعه، سیاست‌های اجرایی، مسئولیت دستگاه‌ها و مسیر هوشمندسازی را مشخص کند و برای تحقق اهداف، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد.

آموزش مدیران و کارکنان؛ پیش‌نیاز هوشمندسازی

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش مدیران و کارکنان دولت گفت: در گام نخست باید دوره‌های آموزشی ویژه مدیران برگزار شود و در ادامه، آموزش به بدنه دستگاه‌های اجرایی گسترش یابد؛ به‌گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد کارکنان دولت در استان آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را فراگیرند.

نوذری با اشاره به آشنایی محدود بخشی از مدیران و کارکنان با کاربردهای این فناوری تصریح کرد: بدون آموزش و شناخت کافی، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های اجرایی از فرصت‌های هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و ارتقای خدمات‌رسانی استفاده کنند.

وی همچنین خواستار تعیین مسئول مشخص در هر دستگاه اجرایی برای پیگیری امور مرتبط با هوش مصنوعی شد و افزود: این مسئولیت می‌تواند به هماهنگی آموزش‌ها، شناسایی نیازهای تخصصی و پیگیری طرح‌های هوشمندسازی کمک کند.

صنعت، گردشگری و سلامت در اولویت استفاده از هوش مصنوعی

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و علمی استان اظهار کرد: صنعت، گردشگری و حوزه بهداشت و درمان از بخش‌های اولویت‌دار برای به‌کارگیری هوش مصنوعی هستند و به‌ویژه در بخش صنعت باید برنامه‌ریزی جدی برای استفاده از این فناوری و حل مسائل واقعی واحدهای تولیدی انجام شود.

نوذری با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و صنعت افزود: دانشگاه‌های استان، از جمله دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه آزاد اسلامی، از ظرفیت‌های علمی و نیروهای متخصص در حوزه هوش مصنوعی و رشته‌های مرتبط برخوردارند و باید این توانمندی‌ها در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای بخش تولید و توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تدوین سند راهبردی نباید به مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی محدود شود، بلکه لازم است اولویت‌ها و مسئولیت‌ها به‌گونه‌ای تعریف شوند که زمینه اجرای طرح‌های کاربردی در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی فراهم شود.

باشگاه هوش مصنوعی قزوین با محوریت بنیاد نخبگان فعال شود

نوذری همچنین بر فعال‌سازی باشگاه هوش مصنوعی استان با محوریت بنیاد نخبگان تأکید کرد و گفت: شناسایی متخصصان، گردهم‌آوردن صاحبان ایده و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی در قزوین کمک کند.

وی خواستار برگزاری نشست مشترک با نخبگان و متخصصان این حوزه شد و افزود: باید از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان برای شناسایی فرصت‌ها، ارائه راهکارهای نوآورانه و رفع چالش‌های توسعه‌ای استان استفاده شود.

استاندار قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات پراکنده خاطرنشان کرد: سرعت تحولات هوش مصنوعی ایجاب می‌کند تدوین سند راهبردی، آموزش نیروی انسانی و اجرای برنامه‌های کاربردی به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا استان بتواند از ظرفیت این فناوری برای توسعه اقتصادی و بهبود خدمات بهره بگیرد.



