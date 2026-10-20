آمادگی مهدیشهر برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک؛ضرورت آموزش همگانی

محمدامین جاویدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از نشست اعضای هیئت نظارت و هیئت اجرایی انتخابات شهرستان مهدیشهر، مشارکت حداکثری مردم را از محورهای مهم برگزاری انتخابات دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی مؤثر، اطلاع‌رسانی مناسب و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در این رویداد تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت فراهم‌بودن بستر حضور تمامی احزاب، جریان‌ها و تفکرات مختلف جامعه در چارچوب قانون، اظهار داشت که صیانت از حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و رعایت بی‌طرفی در فرآیند انتخابات باید مورد توجه همه عوامل اجرایی قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان مهدیشهر، اجرای دقیق و بدون اغماض قانون در تمامی مراحل انتخابات را یک اصل اساسی برشمرد و بر ضرورت رعایت کامل ضوابط و مقررات از سوی عوامل اجرایی و نظارتی تأکید کرد.

جاویدپور بر آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه برگزاری انتخابات تمام الکترونیک تأکید کرد و بیان داشت: آگاهی‌بخشی به مردم درباره شیوه صحیح اخذ رأی با استفاده از دستگاه‌های تمام‌مکانیزه اهمیت دارد.

وی آموزش عمومی را گامی مؤثر در افزایش آمادگی شهروندان و تسهیل مشارکت آنان در انتخابات دانست.