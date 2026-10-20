  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

سهم ورزش و آموزش قزوین از عوارض ارزش افزوده به ۱۷۱ میلیارد تومان رسید

سهم ورزش و آموزش قزوین از عوارض ارزش افزوده به ۱۷۱ میلیارد تومان رسید

قزوین- مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از اختصاص بیش از ۱۷۱ میلیارد تومان از محل سهم ۲۷ صدم درصدی عوارض ارزش افزوده به ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع با اشاره به نقش منابع مالی پایدار در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و آموزشی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۱۷۱ میلیارد تومان از محل سهم ۲۷ صدم درصدی عوارض ارزش افزوده به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش اختصاص یافته است.

وی افزود: میزان واریزی از این محل در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد منابع اختصاص‌یافته به توسعه فعالیت‌های ورزشی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی است.

سهم ۶۰ درصدی ورزش و جوانان از منابع تخصیصی

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با تشریح سازوکار قانونی تخصیص این منابع گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از عوارض مالیات بر ارزش افزوده با هدف ساماندهی امور جوانان، ترویج فعالیت‌های بدنی و توسعه ورزش همگانی به دو وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش اختصاص می‌یابد.

موسوی صانع ادامه داد: بر اساس این سازوکار، ۶۰ درصد از منابع تخصیصی سهم وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد سهم وزارت آموزش‌وپرورش است.

وی با تأکید بر نقش ورزش همگانی در ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از ظرفیت عوارض ارزش افزوده می‌تواند به گسترش خدمات و افزایش فرصت مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی در استان کمک کند.

کد مطلب 6984248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها