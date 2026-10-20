به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری ظهر سه‌شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استانداری سمنان که در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، توجه به جایگاه پدافند غیرعامل و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از سوی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای استان، ضرورتی اساسی است.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل باید با رویکردی پیشگیرانه، هدفمند و برنامه‌محور دنبال شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی لازم است با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و پیش‌بینی الزامات مورد نیاز برای مدیریت شرایط بحرانی، زمینه ارتقای آمادگی و افزایش تاب‌آوری استان را فراهم کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط حساس کشور، تصریح کرد: در شرایط کنونی، حفظ همبستگی ملی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدها اهمیت ویژه‌ای دارد و همه دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی مناسب، در مسیر تقویت اتحاد و همدلی مردم و صیانت از پایداری کشور گام بردارند.

براری همچنین بر نقش فرمانداران در راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در سطح شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، زمینه برگزاری برنامه‌هایی هدفمند و اثربخش را فراهم کنند. محور اصلی سخنرانی‌ها و برنامه‌های امسال نیز باید شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» باشد.

وی اجرای رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌ها را از جمله برنامه‌های مورد تأکید برشمرد و خاطرنشان کرد: فرمانداری‌ها باید اجرای این رزمایش را در دستور کار قرار دهند تا میزان آمادگی و توان استمرار خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گیرد.