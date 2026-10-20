به گزارش خبرنگار مهر ، مجید الهی‌راد ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی مسابقات رفاقت یاس که در سالن جلسات اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به تعامل و همکاری مؤثر کمیته امداد و جمعیت هلال‌احمر، اظهار کرد: هم‌افزایی این دو نهاد در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه، دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های بیشتری برای توانمندسازی نسل جوان باشد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های ایثارگرانه نیروهای جمعیت هلال‌احمر در حوادث و بحران‌ها، به‌ویژه در دوران جنگ، بر ضرورت ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه نوع‌دوستی در میان جوانان تأکید کرد.

الهی‌راد همچنین مهارت‌آموزی، ایجاد نشاط اجتماعی و غنی‌سازی اوقات فراغت را از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: شناسایی استعدادها و پرورش توانمندی‌های دختران، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا، فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای اشتغال و توانمندسازی اقتصادی دختران می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه اجتماعی آنان ایفا کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد فضایی مبتنی بر رفاقت، همدلی و رقابت سالم، می‌تواند انگیزه دختران را برای حضور فعال‌تر در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارتی افزایش دهد و زمینه مشارکت مؤثرتر آنان را در جامعه فراهم سازد.