به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یافا، سخنان اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درباره بازگرداندن شبه‌جزیره سینا به این رژیم، با واکنش تند مصطفی بکری نماینده پارلمان مصر رو به رو شد.

بکری در شبکه اجتماعی ایکس، اسموتریچ را «بسیار بی‌شرم» توصیف و از تکرار سخنان او درباره سینا به شدت انتقاد کرد.

نماینده پارلمان مصر تصریح کرد: سخنان این وزیر اسرائیلی بیانگر «حماقت بی‌مانند» او است.

وی خطاب به اسموتریچ افزود: امیدوارم درس اکتبر ۱۹۷۳ را به یاد بیاوری، و همانطور که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفته است، کسی که کاری را یکبار انجام دهد می‌تواند دوباره آن را انجام دهد.

اسموتریچ درباره تاکید السیسی بر نداشتن جاه طلبی منطقه‌ای یا درگیر شدن با رژیم صهیونیستی ابراز تردید کرده و بار دیگر خواهان اشغال شبه جزیره سینا شده بود.