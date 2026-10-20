والیبال قزوین پس از ۱۰ سال با حمایت بخش خصوصی به لیگ برتر بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری ظهر سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه با قدردانی از خبرنگارانی که در دوره فعالیت هیئت والیبال از این مجموعه حمایت کردند، اظهار کرد: در حدود ۲۰ ماه گذشته اقدامات متعددی برای احیای والیبال استان انجام شده و تلاش کردیم این رشته را به جایگاه شایسته خود در کشور بازگردانیم.

وی با اشاره به وقفه حدود ۱۰ ساله در حضور باشگاه‌های قزوین در رقابت‌های کشوری افزود: با حمایت بخش خصوصی، سال گذشته هشت تیم از استان در مسابقات کشوری شرکت کردند که دو تیم در بخش آقایان و سه تیم در بخش بانوان از جمله تیم‌های حاضر در لیگ‌های مختلف بودند.

بازگشت تیم‌های قزوین به لیگ‌های برتر و دسته یک

رئیس هیئت والیبال استان قزوین با تشریح وضعیت تیم‌های آقایان گفت: با مشارکت بخش خصوصی و مدیریت شهری، یک تیم قزوینی در لیگ دسته یک کشور حضور یافت و در پایان مسابقات به لیگ برتر صعود کرد.

عسگری ادامه داد: تیم دیگری نیز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در لیگ دسته دو شرکت کرد، اما در پایان به لیگ دسته یک سقوط کرد. به این ترتیب، قزوین در فصل جاری در بخش آقایان دو تیم در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ دسته یک کشور خواهد داشت.

وی همچنین از حضور تیم کلینیک دکتر پرواز در لیگ برتر والیبال بانوان و فعالیت تیم‌هایی در شهرستان‌های استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها، شرایط برای تثبیت حضور تیم‌های قزوین در رقابت‌های ملی فراهم شود.

هزینه ۲۲ میلیارد تومانی تیم‌ها در سال گذشته

عسگری با تأکید بر نقش بخش خصوصی در احیای والیبال استان اظهار کرد: سال گذشته هزینه تیم‌های والیبال استان حدود ۲۲ میلیارد تومان بود که ۱۲ میلیارد تومان آن را بخش خصوصی تأمین کرد.

وی با بیان اینکه اداره تیم‌های حرفه‌ای بدون پشتیبانی مالی مستمر دشوار است، افزود: شکل‌گیری تیم‌های لیگ برتری به همکاری بخش خصوصی و حمایت نهادهای مسئول نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت هیئت ورزشی به‌تنهایی همه هزینه‌های تیمداری را تأمین کند.

رئیس هیئت والیبال قزوین با اشاره به دشواری جذب حامی مالی گفت: برخی سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از پرسش‌ها و حاشیه‌های احتمالی درباره هزینه‌کردهای ورزشی، تمایل کمتری به حمایت علنی دارند؛ در حالی که حضور بخش خصوصی می‌تواند زمینه استمرار فعالیت تیم‌ها را فراهم کند.

پیشنهاد تشکیل باشگاه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی

وی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای پایداری تیم‌های حرفه‌ای را تشکیل باشگاهی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست و گفت: می‌توان ساختاری مشخص با حضور مدیران مرتبط و تعریف شاخص‌های روشن ایجاد کرد تا افراد و مجموعه‌هایی که برای تیم‌ها هزینه و تلاش می‌کنند، در چارچوبی شفاف همکاری داشته باشند.

عسگری تأکید کرد: هیئت والیبال به‌تنهایی نمی‌تواند مسئولیت تیمداری حرفه‌ای را بر عهده بگیرد و برای استمرار حضور تیم‌ها در لیگ‌های کشور، باید سازوکار حمایتی مشخصی طراحی شود.

وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور استاندار و معاونان وی برای بررسی مسائل والیبال خبر داد و گفت: خروجی اولیه این نشست امیدوارکننده بوده، اما عملیاتی شدن تصمیم‌ها به پیگیری و زمان نیاز دارد.

میزبانی مسابقات کشوری و اجرای طرح استعدادیابی

رئیس هیئت والیبال استان قزوین با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در ۲۰ ماه گذشته گفت: میزبانی حدود پنج رویداد و مسابقه قهرمانی کشور، از جمله برنامه‌هایی بود که به حضور تیم‌ها و ورزشکاران در استان و رونق فعالیت‌های والیبال کمک کرد.

وی با قدردانی از همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) افزود: همکاری با این دو دانشگاه نیز در چارچوب توافق‌های انجام‌شده دنبال شده و به گفته وی، مجموع ظرفیت مالی مرتبط با این همکاری‌ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

عسگری همچنین اجرای جشنواره استعدادیابی والیبال را از رویدادهای مهم این دوره برشمرد و اظهار کرد: میزبانی این جشنواره به هیئت استان واگذار شد و تلاش کردیم آن را با کیفیت مطلوب برگزار کنیم؛ رویدادی که به گفته وی، با استقبال و بازخورد مثبت مسئولان والیبال کشور همراه بود.

حمایت رسانه‌ها به تداوم فعالیت تیم‌ها کمک می‌کند

وی در پایان با قدردانی از رسانه‌ها، اداره‌کل ورزش و جوانان، مدیریت شهری و مسئولان استان خواست حمایت از رشته‌هایی را که در مسیر توسعه و حضور در رقابت‌های ملی فعالیت می‌کنند، ادامه دهند.

رئیس هیئت والیبال قزوین با اشاره به تلاش عوامل اجرایی این هیئت گفت: امیدواریم تیمی که برای فصل جاری شکل گرفته، بتواند در مسابقات عملکرد قابل قبولی داشته باشد و نتایج آن، زمینه حمایت مستمر از والیبال استان در سال‌های آینده را فراهم کند.