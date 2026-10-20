ترکیه توافق مکه را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه منبع پارلمانی روز سه‌شنبه اعلام کردند که ترکیه توافق دفاعی مشترک با پاکستان و عربستان سعودی را برای تصویب به پارلمان ارائه کرده است.

سه کشور در ماه اوت توافق دفاع مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود. با این حال، در بیانیه مشترک زمان امضای توافق، تعهدات دقیق هر کشور مشخص نشده بود.

در نشست اضطراری این ائتلاف در ریاض در اوایل ماه جاری میلادی، اعضا توافق کردند که استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان را تضمین کنند.

ترکیه که از صنایع دفاعی قدرتمندی برخوردار است آمادگی خود را برای کمک به تأمین نیازهای فناوری نظامی ریاض اعلام کرده است. آنکارا همچنین با پیوستن به ائتلافی به رهبری عربستان برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ موافقت کرده است.

تصویب پارلمان برای تأیید رسمی این توافق از سوی ترکیه ضروری است. نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه که هم‌اکنون در قرقیزستان به سر می‌برد، پس از بازگشت توافق را به کمیسیون امور خارجی پارلمان ارجاع خواهد داد. به گفته یکی از منابع، این کمیسیون ممکن است از روز جمعه بررسی توافق را آغاز کند. جزئیات مفاد توافق نیز پس از ارجاع به کمیسیون منتشر خواهد شد.

یک مقام ترکیه‌ای که نخواست نامش فاش شود، گفت انتظار می‌رود مشارکت آنکارا عمدتاً به ارائه تجهیزات نظامی، تبادل اطلاعات و سامانه‌های تسلیحاتی محدود باشد. به گفته او، تاکنون هیچ نوع استقرار دیگری در چارچوب این ائتلاف انجام نشده است.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز تأکید کرد که توافق مکه ماهیت تهاجمی ندارد و آنکارا برای انجام حملات در خاک کشور دیگر نیرو اعزام نخواهد کرد.