  1. سیاست
  2. مجلس
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده نیروی هوایی ارتش

جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده نیروی هوایی ارتش

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون با فرمانده نیروی هوایی ارتش، گفت: توانمندی‌های بسیار زیادی با استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ به دست آورده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی با اشاره جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: در این جلسه، گزارش غرورآفرینی از عملیات‌های مختلف نیروی هوایی ارتش در طول جنگ تحمیلی اخیر ارائه شد که مورد تحسین اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی ادامه داد: طرح توسعه و گسترش همه‌جانبه توانمندی‌های نیروی هوایی ارتش، راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز و همچنین سایر برنامه‌های لازم برای تقویت نیروی هوایی ارتش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست، ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای کمک به تقویت نیروی هوایی ارتش، از جمله نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون تلفیق در این زمینه بررسی شد.

قشقاوی بیان کرد: توانمندی‌های بسیار زیادی با استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ تجاوزکارانه دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران به دست آمده و بالندگی و توانمندی‌های قابل‌توجهی در نیروی هوایی ارتش شکل گرفته است که جزئیات آن در این جلسه مطرح شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فداکاری خلبانان عزیز، کادر نیروی هوایی ارتش و خانواده‌های آنان تقدیر و تشکر کردند.

کد مطلب 6984261
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها