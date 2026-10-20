جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده نیروی هوایی ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی با اشاره جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: در این جلسه، گزارش غرورآفرینی از عملیات‌های مختلف نیروی هوایی ارتش در طول جنگ تحمیلی اخیر ارائه شد که مورد تحسین اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی ادامه داد: طرح توسعه و گسترش همه‌جانبه توانمندی‌های نیروی هوایی ارتش، راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز و همچنین سایر برنامه‌های لازم برای تقویت نیروی هوایی ارتش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست، ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای کمک به تقویت نیروی هوایی ارتش، از جمله نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون تلفیق در این زمینه بررسی شد.

قشقاوی بیان کرد: توانمندی‌های بسیار زیادی با استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ تجاوزکارانه دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران به دست آمده و بالندگی و توانمندی‌های قابل‌توجهی در نیروی هوایی ارتش شکل گرفته است که جزئیات آن در این جلسه مطرح شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فداکاری خلبانان عزیز، کادر نیروی هوایی ارتش و خانواده‌های آنان تقدیر و تشکر کردند.