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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

سرمربی بومی برای تیم ملی فوتبال ترکیه انتخاب شد

سرمربی بومی برای تیم ملی فوتبال ترکیه انتخاب شد

سرگن یالچین به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ترکیه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگن یالچین پیشکسوت فوتبال ترکیه که سال های زیادی به عنوان بازیکن و سرمربی در تیم باشگاه بشیکتاش حضور داشت به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب شد.

یالچین درباره مسئولیت جدید خود گفت این مأموریت برای او بسیار مهم و افتخارآمیز است. او همچنین اعلام کرد توافق انجام‌شده با فدراسیون فوتبال ترکیه چهارساله است.

سرگن یالچین، فوتبالیست سابق و مربی ترک است که بیشتر به‌عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده باشگاه بشیکتاش شناخته می‌شود. برای تیم‌هایی چون استانبول‌اسپور، فنرباغچه، گالاتاسرای، ترابزون‌اسپور، اسکی‌شهیراسپور و شکراسپور بازی کرده است.

او در دوران مربیگری نیز هدایت تیم‌های غازی‌آنتپ‌اسپور، سیواس‌اسپور، قیصری‌اسپور، اسکی‌شهیراسپور، قونیه‌اسپور، آلانیااسپور، ینی مالاتیااسپور، آنتالیااسپور و بشیکتاش را بر عهده داشته است.

کد مطلب 6984262
مهدی مرتضویان

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