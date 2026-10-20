سرمربی بومی برای تیم ملی فوتبال ترکیه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگن یالچین پیشکسوت فوتبال ترکیه که سال های زیادی به عنوان بازیکن و سرمربی در تیم باشگاه بشیکتاش حضور داشت به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب شد.

یالچین درباره مسئولیت جدید خود گفت این مأموریت برای او بسیار مهم و افتخارآمیز است. او همچنین اعلام کرد توافق انجام‌شده با فدراسیون فوتبال ترکیه چهارساله است.

سرگن یالچین، فوتبالیست سابق و مربی ترک است که بیشتر به‌عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده باشگاه بشیکتاش شناخته می‌شود. برای تیم‌هایی چون استانبول‌اسپور، فنرباغچه، گالاتاسرای، ترابزون‌اسپور، اسکی‌شهیراسپور و شکراسپور بازی کرده است.

او در دوران مربیگری نیز هدایت تیم‌های غازی‌آنتپ‌اسپور، سیواس‌اسپور، قیصری‌اسپور، اسکی‌شهیراسپور، قونیه‌اسپور، آلانیااسپور، ینی مالاتیااسپور، آنتالیااسپور و بشیکتاش را بر عهده داشته است.