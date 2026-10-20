زمان دربی بانوان تغییر کرد؛ شهرقدس میزبان استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، با توجه به اینکه پیش بینی می شود تماشاگران از نخستین دیدار تاریخ دو تیم فوتبال بانوان استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر استقبال خوبی به عمل بیاورند و شاهد حضور پرشمار علاقمندان به فوتبال در این مسابقه باشیم، بنابراین انتخاب ورزشگاهی با زیرساخت هایی مناسب تر و امکانات مطلوب تر برای میزبانی بانوان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر همین اساس، با هدف فراهم کردن شرایط بهتر برای برگزاری این دیدار، تأمین آسایش و رفاه تماشاگران و ایجاد فضایی مناسب تر برای حضور بانوان، دیدار دو تیم روز چهارشنبه ۶ آبان ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهر قدس برگزار می شود. (پیش از این قرار بود این مسابقه روز جمعه اول آبان برگزار شود.)



امیدواریم با همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مسئول، شاهد برگزاری شایسته و منظم این مسابقه تاریخی و مهم باشیم؛ دیداری که می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه فوتبال بانوان، افزایش استقبال تماشاگران و ارتقای جایگاه بانوان در فوتبال کشور باشد.