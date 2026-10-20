به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک ظهر سه شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به موضوع مهم الحاق محدوده گاوازنگ به شهر زنجان گفت: موضوع الحاق به محدوده شهر در دوره‌های مختلف مدیریت شهری مورد پیگیری قرار گرفته بود و سرانجام ابلاغ مربوط به این موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شد. تحقق این مطالبه، حاصل پیگیری‌های مستمر سال‌های گذشته و تلاش مسئولان و کارشناسان مرتبط است که جای قدردانی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق درباره محدوده‌های الحاقی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ این موضوع، لازم است دستگاه‌های مسئول، اطلاعات دقیق و رسمی مربوط به محدوده‌های مشمول الحاق را به‌صورت عمومی در اختیار شهروندان قرار دهند تا از شکل‌گیری بازارهای غیرواقعی و انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.

وی با ابراز نگرانی نسبت به خرید و فروش فیش‌های زمین و احتمال سوءاستفاده برخی افراد از شرایط ایجادشده تصریح کرد: نبود اطلاع‌رسانی کافی می‌تواند زمینه‌ساز قیمت‌سازی کاذب و فعالیت دلالان در بازار زمین شود؛ وضعیتی که در نهایت، شهروندانی را که با امید خانه‌دار شدن یا دریافت زمین اقدام به پرداخت هزینه کرده‌اند، با زیان‌های مالی سنگین مواجه می‌کند.

حمزه‌لوپاک با تأکید بر اینکه متولیان امر باید با اعلام عمومی محدوده‌های الحاقی، تشریح وضعیت قانونی اراضی و ارائه اطلاعات معتبر، زمینه آگاهی مردم را فراهم کنند، از شهروندان نیز خواست پیش از هرگونه خرید و فروش یا پرداخت وجه، از صحت اطلاعات و وضعیت قانونی زمین مورد نظر اطمینان حاصل نمایند. وی شفافیت، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و صیانت از حقوق مردم را از مهم‌ترین ضرورت‌های مدیریت این موضوع برشمرد و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی؛ از حمایت از تیم‌ها تا پیاده‌روی خانوادگی در گاوازنگ

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی، ورزش را یکی از مؤلفه‌های کلیدی سلامت عمومی جامعه دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های ورزشی باید همواره مورد توجه ویژه مدیریت شهری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عملکرد شهرداری زنجان در حوزه ورزش نسبت به دوره‌های گذشته قابل ارزیابی و دفاع است، افزود: حمایت از ورزشکاران، هیأت‌های ورزشی و تیم‌های فعال شهر از جمله رویکردهای محوری شورای ششم بوده است. همچنین گسترش ورزش همگانی در پارک‌ها و فضاهای عمومی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت شهروندان و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های شهری داشته باشد.

حمزه‌لوپاک از برنامه‌ریزی برای برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در روز جمعه خبر داد و تصریح کرد: این برنامه ورزشی و اجتماعی با همکاری شهرداری زنجان در مسیر زیبای گاوازنگ، از میدان کوهنورد به سمت مجموعه مورد نظر برگزار خواهد شد و فرصتی ارزشمند برای حضور بانشاط خانواده‌ها فراهم می‌کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه شهرداری و کارکنان بخش‌های مختلف در راستای اجرای برنامه‌های عمرانی و خلق فضاهای مناسب شهری، خاطرنشان کرد: اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت شهری با هدف ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و رفاه شهروندان دنبال می‌شود و انتظار می‌رود بخشی از این خدمات و تلاش‌ها در آینده‌ای نزدیک به ثمر نشیند.