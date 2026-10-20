تخلیه گاز خط لوله رشت-چلوند از عصر امروز؛ شهروندان آستارا نگران نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درمانی اظهار کرد: عصر امروز از ساعت ۱۸، به‌منظور انجام عملیات فنی و آماده‌سازی خطوط لوله گاز فشار قوی پیش از آغاز فصل سرد سال، در خط لوله ۴۲ اینچ رشت به چلوند در محدوده شهرستان مرزی بندر آستارا، اجرای عملیات تمیزکننده خط لوله و تخلیه مقداری از گاز برای خروج ناخالصی‌ها در ایستگاه شیر بین‌راهی چلوند ضروری بود که این عملیات توسط منطقه ۹ عملیات انتقال گاز کشور اجرا می‌شود و با مقداری صدای شدید همراه خواهد بود.

وی افزود: در جریان این عملیات، صداهای ناهنجار و غیرمعمول از ساعت ۱۸ امروز در محیط اطراف شیر بین‌راهی گاز چلوند و بخشی از شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان شنیده خواهد شد که ناشی از فرآیند ایمن تخلیه گاز است و قطعاً جای نگرانی وجود ندارد.