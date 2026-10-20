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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

شناسایی نقاط آسیب‌پذیر تاکستان برای مقابله با تهدیدات ضروری است

شناسایی نقاط آسیب‌پذیر تاکستان برای مقابله با تهدیدات ضروری است

تاکستان- فرماندار تاکستان با تأکید بر ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، خواستار شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زیرساخت‌ها، اجرای اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط اضطراری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه پدافند غیرعامل شهرستان تاکستان که با حضور مرادی مدیرکل پدافند غیرعامل، قنبری معاون سیاسی فرمانداری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت افزایش آمادگی مجموعه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدات احتمالی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش پدافند غیرعامل در صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و تداوم خدمات عمومی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی تهدیدات احتمالی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و مدیریت شرایط اضطراری آمادگی لازم را داشته باشند.

فرماندار تاکستان، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از الزامات اجرای مؤثر برنامه‌های پدافند غیرعامل دانست و افزود: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیگیری مصوبات و اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

سلمانی خاطرنشان کرد: ارتقای آمادگی و تعامل دستگاه‌ها نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری‌ها، مدیریت بحران‌های احتمالی و استمرار ارائه خدمات به مردم دارد.

کد مطلب 6984269

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