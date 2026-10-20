افروغ: ۲۲ کانکس توسط آستان قدس رضوی در استان بوشهر اهدا شد

به گزارش مهر ،عبدالرحیم افروغ عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت و پشتیبانی معنوی از مدافعان امنیت کشور، به همت بنیاد کرامت رضوی، تعداد ۲۲ دستگاه کانکس اسکان، به نام باکرامت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، به مراکز نظامی و امنیتی استان بوشهر، اهدا شد.

نماینده آستان قدس رضوی در استان بوشهر افزود: این اقدام در پی بازدید نماینده تولیت آستان قدس رضوی از مناطق مرزی، امنیتی و جبهه‌های جنوب کشور در استان بوشهر و باهدف پشتیبانی از نیروهای مدافع امنیت و مراکز نظامی مستقر در مناطق حساس و راهبردی این استان، صورت گرفت.

وی با اشاره به فداکاری‌های نیروهای حافظ امنیت اظهار کرد: رزمندگان جان‌برکف امنیت، در خط مقدم دفاع از ایران اسلامی، با ایثار و فداکاری از کیان کشور محافظت می‌کنند و در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم، مسئولیتی خطیر، برعهده دارند.

وی، افزود: خادمان آستان قدس رضوی وظیفه خود دانستند در قالب این هدایای امام‌رضایی (ع)، سهمی هرچند کوچک در پشتیبانی از این مدافعان غیور داشته باشند و ارادت و قدردانی خود را از تلاش‌های آنان، ابراز کنند.

افروغ تصریح کرد: این کانکس‌های اسکان که به نام مبارک حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) متبرک شده‌اند، باهدف کمک به استقرار و پشتیبانی از مأموریت‌های نیروهای مدافع امنیت در مناطق عملیاتی و مرزی استان بوشهر، به مراکز نظامی مربوطه، تحویل داده شدند.