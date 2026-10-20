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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

افروغ: ۲۲ کانکس توسط آستان قدس رضوی در استان بوشهر اهدا شد

افروغ: ۲۲ کانکس توسط آستان قدس رضوی در استان بوشهر اهدا شد

بوشهر-نماینده آستان قدس رضوی در استان بوشهر گفت: به همت بنیاد کرامت رضوی، تعداد ۲۲ دستگاه کانکس اسکان، به نام باکرامت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، به استان اهدا شد.

به گزارش مهر ،عبدالرحیم افروغ عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت و پشتیبانی معنوی از مدافعان امنیت کشور، به همت بنیاد کرامت رضوی، تعداد ۲۲ دستگاه کانکس اسکان، به نام باکرامت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، به مراکز نظامی و امنیتی استان بوشهر، اهدا شد.

نماینده آستان قدس رضوی در استان بوشهر افزود: این اقدام در پی بازدید نماینده تولیت آستان قدس رضوی از مناطق مرزی، امنیتی و جبهه‌های جنوب کشور در استان بوشهر و باهدف پشتیبانی از نیروهای مدافع امنیت و مراکز نظامی مستقر در مناطق حساس و راهبردی این استان، صورت گرفت.

وی با اشاره به فداکاری‌های نیروهای حافظ امنیت اظهار کرد: رزمندگان جان‌برکف امنیت، در خط مقدم دفاع از ایران اسلامی، با ایثار و فداکاری از کیان کشور محافظت می‌کنند و در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم، مسئولیتی خطیر، برعهده دارند.

وی، افزود: خادمان آستان قدس رضوی وظیفه خود دانستند در قالب این هدایای امام‌رضایی (ع)، سهمی هرچند کوچک در پشتیبانی از این مدافعان غیور داشته باشند و ارادت و قدردانی خود را از تلاش‌های آنان، ابراز کنند.

افروغ تصریح کرد: این کانکس‌های اسکان که به نام مبارک حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) متبرک شده‌اند، باهدف کمک به استقرار و پشتیبانی از مأموریت‌های نیروهای مدافع امنیت در مناطق عملیاتی و مرزی استان بوشهر، به مراکز نظامی مربوطه، تحویل داده شدند.

کد مطلب 6984281

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