به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدمهدی توسلی‌پور، نماینده مدیرعامل این شرکت در طرح فشارافزایی و مجری هاب‌های ۲ و ۵، به همراه سرپرست هاب‌های ۳ و ۶ و جمعی از کارشناسان، با حضور در یکی از مجموعه‌های زیرمجموعه گروه مپنا، توانمندی‌های فنی و صنعتی آن را برای مشارکت در اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی ارزیابی کردند.

وی در این بازدید با اشاره به روند مطالعات، مذاکرات و پیگیری‌ها برای پیشبرد طرح فشارافزایی در سال‌های گذشته، تأمین منابع مالی را از چالش‌های مهم پیش‌روی پروژه‌های حفظ و نگهداشت تولید دانست و گفت: با توجه به جایگاه راهبردی پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور و سهم قابل‌ توجه این میدان در تولید گاز طبیعی، نمی‌توان به آثار افت فشار مخزن بر استمرار تولید بی‌تفاوت بود.

مجری طرح فشارافزایی پارس جنوبی با اشاره به صدور مصوبه شورای اقتصاد در مرداد امسال افزود: در این مصوبه با اولویت‌بخشی به هاب‌های مرزی، منابع مالی برای اجرای طرح پیش‌بینی شده است که می‌تواند زمینه پیشبرد مراحل اجرایی پروژه را فراهم کند.

توسلی‌پور با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی برنامه‌های اجرایی متأثر از تبعات دو جنگ اخیر، بیان کرد: با بازنگری در خروجی نرم‌افزار مدل مخزن و بررسی شرایط جدید تولید، اجرای مرحله‌ای طرح و آغاز عملیات در بخش‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: این رویکرد، زمینه انطباق برنامه‌های اجرایی با شرایط جدید میدان و تمرکز بر بخش‌هایی را فراهم می‌کند که از نظر حفظ ظرفیت تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی، اهمیت بیشتری دارند.