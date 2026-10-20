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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

سردار ابن الرضا به‌عنوان«مشاور رئیس‌جمهور در امور دفاعی کشور» منصوب شد

سردار ابن الرضا به‌عنوان«مشاور رئیس‌جمهور در امور دفاعی کشور» منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی سردار سید مجید ابن الرضا را به عنوان مشاور خود در امور دفاعی کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید ابن‌الرضا به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور دفاعی کشور تصریح کرد : امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت در این حوزه و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای سیدمجید ابن‌الرضا

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور دفاعی کشور» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت در این حوزه و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه متعال خداوند خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری‌ اسلامی ایران

کد مطلب 6984288
محسن صمیمی

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