به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز سه شنبه اعلام کرد اعضای کارتل‌های مواد مخدر مکزیک برای آموزش مونتاژ و هدایت پهپادهای رزمی به اوکراین سفر کرده‌اند.

این نهاد اطلاعاتی اعلام کرد دست‌کم ۸۰ نفر در نیروهای مسلح اوکراین آموزش دیده‌اند و هزینه این آموزش‌ها از محل درآمد فروش مواد مخدر در آمریکا تأمین شده و به مقام‌های نزدیک به ولودیمیر زلنسکی انتقال یافته است.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه هشدار داد انتقال این مهارت‌ها به اعضای کارتل‌ها می‌تواند نیروهای آمریکایی فعال در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرز آمریکا و مکزیک را تهدید کند.

در همین حال، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی در ماه سپتامبر به نقل از یک ارزیابی هشدار داده بود که کارتل‌های مکزیکی برای تقویت توان پهپادی خود، افرادی با تجربه میدانی در جنگ اوکراین را جذب می‌کنند.