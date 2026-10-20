تولید نفت مسجدسلیمان روزانه ۴ هزار بشکه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شهرام ذوالفقاری در نشست پیش‌بینی بهره‌دهی چاه‌های نفت این شرکت با تشریح عملکرد تولیدی نیمه نخست امسال بیان کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن، با اجرای اقدام‌های مؤثر برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید و راه‌اندازی ۳ حلقه چاه توسعه‌ای و یک حلقه چاه تعمیری، روزانه ۴ هزار بشکه به تولید نفت شرکت افزوده و ۱۰۱ درصد برنامه تولید محقق شد.

وی احداث خط لوله ۳۰ کیلومتری واحد لب سفید و ایمن‌سازی خطوط لوله واحدهای پرسیاه و هفت‌شهیدان در محدوده عبور از رودخانه‌ها را از اقدام‌های مهم اجرایی شرکت در این مدت برشمرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره به اقدام‌های حوزه تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت و دوار گفت: تعمیرات اساسی تجهیزات مهمی ازجمله مخازن، تفکیک‌گرها و برج‌ها انجام شده یا مراحل پایانی اجرای قراردادهای مربوط به آن در حال انجام است.

ذوالفقاری افزود: تعمیرات اساسی بیش از ۲۰ دستگاه از ماشین‌آلات دوار فرایندی نیز انجام شده و تعمیرات اساسی ۲۱۰ دستگاه از تجهیزات ثابت و شیرآلات پایان یافته است.

وی با اشاره به اقدام‌ها در زمینه ساخت قطعات تخصصی گفت: در چهارچوب برنامه ساخت و تولید بار اول، ۹ پروژه ساخت قطعات ماشین‌آلات فرایندی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در رفع کمبودها و مشکلات پیش‌روی این شرکت، بر ضرورت تداوم این حمایت‌ها تأکید کرد.

ذوالفقاری همچنین از تلاش، تعهد و همکاری کارکنان در حفظ پایداری تولید، اجرای برنامه‌های عملیاتی و پیشبرد فعالیت‌های فنی و تعمیراتی، به‌ویژه در شرایط دشوار نیمه نخست امسال، قدردانی کرد و تلاش‌های جمعی آن‌ها را در تحقق اهداف تولیدی شرکت مؤثر دانست.