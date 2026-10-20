به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «تأمین‌رفاه» با هدف تقویت قدرت خرید، تسهیل تأمین نیازهای معیشتی و توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تأمین اجتماعی، با همکاری بانک رفاه کارگران از مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.

در قالب این طرح، بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط می‌توانند پیش از موعد واریز مستمری، از اعتبار خرید معادل یک ماه مستمری خود بهره‌مند شوند.

طرح «تأمین‌رفاه» در راستای گسترش خدمات رفاهی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران طراحی شده و امکان خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را پیش از زمان معمول دریافت مستمری فراهم می‌کند.

این طرح با هدف افزایش انعطاف‌پذیری مالی، تقویت قدرت انتخاب و کمک به مدیریت بهتر هزینه‌های زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران به اجرا در آمده است تا این گروه بتوانند با دسترسی زودهنگام به اعتبار خرید، نیازهای روزمره و ضروری خود را با سهولت بیشتری تأمین کنند.

بر اساس این طرح، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، می‌توانند از روز بیستم هر ماه، معادل مستمری خالص ماهانه خود، اعتبار خرید دریافت کرده و بدون انتظار برای واریز مستمری، از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد به‌ صورت حضوری یا غیرحضوری خرید کنند.

یکی دیگر از مزایای طرح «تأمین‌رفاه»، بهره‌مندی از اعتبار تشویقی تا پنج درصد ارزش خریدهای مشمول است که برای خریدهای بعدی قابل استفاده خواهد بود. همچنین امکان استفاده از تخفیف‌ها، پیشنهادهای ویژه فروشگاهی و خدمات خرید اقساطی از دیگر مزایای پیش‌ بینی‌ شده در این طرح است.

مجموعه این امکانات با هدف کمک به حفظ و تقویت قدرت خرید، افزایش فرصت انتخاب کالا و خدمات و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای برنامه‌ریزی خریدهای ماهانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارائه شده است.

از دیگر ویژگی‌های طرح «تأمین‌رفاه»، سهولت دسترسی به خدمات و امکان فعال‌سازی کاملاً غیرحضوری آن است؛ به‌گونه‌ای که متقاضیان بدون نیاز به مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی یا بانک رفاه کارگران می‌توانند از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.

استفاده از این طرح کاملاً اختیاری است و هیچ تغییری در زمان‌بندی معمول پرداخت مستمری ایجاد نمی‌کند.

همچنین اعتبار خرید در نظر گرفته‌ شده به معنای افزایش مبلغ مستمری یا پرداخت وجه نقد اضافی نیست، بلکه فرصتی برای خرید زودهنگام کالا و خدمات مورد نیاز است. مبلغ اعتبار استفاده‌ شده نیز هنگام واریز مستمری ماهانه تسویه می‌شود.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران متقاضی می‌توانند برای فعال‌سازی و استفاده از خدمات طرح «تأمین‌رفاه» به سامانه «وایب» به نشانی vibe.ir مراجعه کنند. همچنین امکان ثبت‌نام و استفاده از خدمات از طریق اپلیکیشن «پی‌ول» به نشانی payval.me و «تأمینو» به نشانی tamino.tamin.ir فراهم است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمایی درباره نحوه فعال‌سازی و استفاده از خدمات این طرح، مرکز تماس سازمان تأمین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰، مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه کارگران با شماره ۰۲۱-۸۵۲۵ و مرکز پشتیبانی وایب با شماره ۹۱۰۰۹۴۴۲ -۰۲۱پاسخگوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند.