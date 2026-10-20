تأکید استاندار سمنان بر حمایت از بانوان شاغل در دوران فرزندآوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی و دوره آموزشی «هفته سلامت، خانواده و جوانی جمعیت» در استانداری سمنان اعلام کرد: سازوکارهای لازم برای حمایت از بانوان شاغل در دوران فرزندآوری باید فراهم شود تا این افراد پس از پایان دوره قانونی، بتوانند با اطمینان به محل خدمت خود بازگردند.

وی افزود: حمایت از حقوق شغلی مادران و فراهم کردن شرایط مناسب برای ایفای هم‌زمان مسئولیت‌های خانوادگی و اداری، از الزامات تحقق سیاست‌های خانواده و جوانی جمعیت است.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان توانمند و متخصص در فرایند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی، خواستار بررسی دقیق مسائل و مطالبات این گروه و ارائه پیشنهادهای کارشناسی شد و گفت: لازم است با مشارکت نیروهای فعال و باانگیزه، راهکارهای عملی برای بهبود شرایط کاری، ارتقای حمایت‌های رفاهی، پیگیری مسائل بیمه تکمیلی و تقویت حمایت از بانوان شاغل در دوران فرزندآوری تدوین و برای اجرا پیگیری شود.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از موضوعات مهم و نیازمند توجه عملی دانست و تصریح کرد: بانوان شاغلی که در مسیر فرزندآوری قرار می‌گیرند، نباید به دلیل استفاده از مرخصی قانونی و سپری کردن دوران نقاهت و مراقبت از فرزند، با نگرانی درباره ادامه فعالیت شغلی خود مواجه شوند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و اصلاح نظام پرداخت‌ها، گفت: این موضوع در حال بررسی در دستگاه‌های ذی‌ربط است و اجرای آن به طی مراحل قانونی و اداری نیاز دارد. هدف از این پیگیری‌ها، ایجاد سازوکاری مناسب برای بهبود شرایط پرداخت و برقراری تناسب بیشتر میان مسئولیت‌ها، سوابق و دریافتی کارکنان است.