به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر)، به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی استان اردبیل، طی امروز و فردا احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد. همچنین احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در استان زنجان نیز تا روز جمعه شرایط ناپایدار جوی حاکم خواهد بود و خطر برخورد صاعقه در این استان قابل توجه است. بنابراین، توصیه می‌شود شهروندان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، از حضور در ارتفاعات خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: از امروز تا روز پنجشنبه (یکم آبان)، شاخص‌های ناپایداری جوی در استان خوزستان نیز از احتمال وقوع بارندگی حکایت دارند. در همین راستا، برای این استان هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

وی ادامه داد: در خوزستان، انتقال محصولات کشاورزی و نگهداری آن‌ها در انبارهای استاندارد توصیه می‌شود تا از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی جلوگیری شود.

اصغری با اشاره به کاهش دمای هوا در خراسان جنوبی اظهار کرد: از روز پنجشنبه تا شنبه (۲ آبان)، احتمال کاهش دمای حداقل به کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد در مناطقی از جمله سربیشه، بیرجند، عسلویه و قائنات وجود دارد.

وی یادآور شد: با توجه به احتمال افت دما، لازم است کشاورزان توجه ویژه‌ای به محصولات خود، از جمله ذرت علوفه‌ای، زرشک، صیفی‌جات و محصولات جالیزی داشته باشند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی انجام دهند.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت جوی استان ایلام نیز گفت: تا روز پنجشنبه شرایط برای وقوع بارندگی در این استان فراهم است و انتظار می‌رود شدت رگبارها در روز چهارشنبه بیشتر باشد.

وی افزود: رانندگان در محورهای مواصلاتی استان ایلام باید هنگام تردد احتیاط کنند و با توجه به شرایط جوی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

اصغری با اشاره به وضعیت جوی استان بوشهر بیان کرد: در مناطق جنوبی و شرقی این استان نیز تا روز جمعه احتمال وقوع ناپایداری‌های موقتی، همرفتی و محلی در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بروز ناپایداری‌های جوی و وقوع رواناب، توصیه می‌شود شهروندان در استان بوشهر، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، تا حد امکان از مسیر رودخانه‌ها فاصله بگیرند.