معلمان نقش محوری در تربیت نسل آینده و ساخت ایران قوی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار عصر سه شنبه در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر جایگاه والای معلمی اظهار کرد: معلمان رسالت مهم هدایت و تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و نقش آنان در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت هویت دینی و ملی جامعه بسیار اثرگذار است.

وی با اشاره به ضرورت تکریم معلمان و توجه به معیشت آنان افزود: منزلت اجتماعی و وضعیت معیشتی فرهنگیان باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه تقویت جایگاه معلم، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و پیشرفت کشور است.

امام‌جمعه ایلام همچنین بر ضرورت ارتباط عاطفی و مؤثر معلمان با دانش‌آموزان، شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب و هم‌افزایی خانواده‌ها، مدارس، مساجد و نهادهای فرهنگی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در پایان، با اشاره به ضرورت تقویت امید، معنویت و مسئولیت‌پذیری در نسل جوان، خواستار توجه بیشتر به تربیت دینی، تقویت هویت ملی و تبیین دستاوردهای کشور برای دانش‌آموزان شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و حمایت از معلمان، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران قوی است.