به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی، عصر سه شنبه در بازدید از ستاد انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان سنندج، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای برگزاری انتخاباتی قانونمند و برخوردار از مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به تعدد نامزدها در انتخابات شوراهای اسلامی اظهار کرد: مدیریت شمار بالای نامزدها و آرای مأخوذه، استفاده از روش‌های الکترونیکی را به ضرورتی قابل توجه تبدیل کرده است؛ چراکه این شیوه می‌تواند احتمال خطا در فرآیند رأی‌گیری و شمارش آرا را کاهش دهد و سرعت انجام مراحل اجرایی را افزایش دهد.

فتحی با بیان اینکه اجرای روش‌های جدید انتخاباتی به کسب تجربه و رفع نواقص احتمالی نیاز دارد، افزود: آموخته‌های حاصل از برگزاری انتخابات الکترونیکی می‌تواند در توسعه این روش و بهره‌گیری از آن در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری مؤثر باشد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان کردستان با اشاره به تلاش مستمر عوامل اجرایی و نظارتی طی حدود یک سال گذشته برای فراهم کردن مقدمات انتخابات، عنوان کرد: اگرچه برگزاری انتخابات به دلیل جنگ تحمیلی به تعویق افتاد، دولت و مجلس آمادگی خود را برای برگزاری آن اعلام کرده‌اند، اما زمان نهایی برگزاری باید از سوی شورای عالی امنیت ملی مشخص شود.

وی در ادامه، استمرار وضعیت بلاتکلیف شوراها را از موضوعات مرتبط با روند مدیریت و ارائه خدمات شهری دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات و شکل‌گیری شوراها در چارچوب قانون، برای تداوم مناسب امور شهری اهمیت دارد.

فتحی با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه حضور گسترده شهروندان در پای صندوق‌های رأی، خواستار تلاش همه مجموعه‌های مرتبط برای افزایش میزان مشارکت نسبت به دوره قبل شد.

وی همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان را از مسئولیت‌های مهم هیئت نظارت برشمرد و تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره صلاحیت نامزدها باید بر پایه قانون و ضوابط تعیین‌شده انجام شود تا همه مراحل انتخابات با رعایت موازین قانونی پیش برود.