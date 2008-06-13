مذاکرات یاهو و مایکروسافت بی نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات میان یاهو و مایکروسافت بدون نتیجه پایان یافت. شرکت ردموند اعلام کرد که دیگر حاضر به پرداخت 33 دلار برای هر سهم دومین موتور جستجوی دنیا نیست.

به همین منظور به نظر می رسد که یاهو قصد دارد به زودی در خصوص توافق با گوگل بر سر توسعه تبلیغات آنلاین تصمیم گیری کند.

این درحالی است که ارزش سهام یاهو به دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات مایکروسافت بار دیگر در بازار بورس 13 درصد کاهش یافت.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، در این خصوص شرکت یاهو اعلام کرد: "هیچ انگیزه ای برای ادامه مذاکرات به منظور ائتلاف با مایکروسافت وجود ندارد و تمام مذاکرات تنها برای به عهده گرفتن و یا خرید بخشی از یاهو انجام شد. به همین منظور دیگر دلیلی برای ادامه مذاکرات نیست."