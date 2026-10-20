صیانت از حقوق کارگران اولویت برنامه های دولت چهاردهم در استان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کنعان پور عصر سه شنبه در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان نمین بر صیانت از حقوق کارگران، پیشگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تأکید و اظهار کرد: در شرایط اقتصادی موجود، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری باید از اولویت‌های جدی دستگاه‌های متولی باشد.

وی افزود: بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی و پیشگیری از تعطیلی آنها می‌تواند به تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با اشاره به اینکه دولت ها در ادوار مختلف حامی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بودند افزود: سرمایه گذاران و مدیران واحد های اقتصادی درشرایط کنونی باید کمک حال دولت و کارگران باشند.

ضرورت انتقال حساب های بانکی واحد های اقتصادی به شهرستان نمین

در ادامه جلسه کمیسیون کارگری شهرستان نمین، مهران امانی به وضعیت نامناسب گردش مالی بانک های شهرستان اشاره و اظهارکرد: جهت جلوگیری از تعطیلی بانک ها، واحد های تولیدی و اقتصادی شهرستان، حساب های بانکی خود را از مرکز استان به شهرستان منتقل کنند.

وی بابیان اینکه تمامی واحد های اقتصادی مستقر در حوزه جغرافیایی شهرستان نمین باید پرونده مالیاتی و بیمه ای خود را به شهرستان نمین انتقال دهند گفت: این واحد ها زمین، تسهیلات و انرژی مورد استفاده خود را از شهرستان نمین تامین می کنند و باید پرونده های مالیاتی، بیمه ای و... آن ها در نمین فعال شود.

فرماندار نمین بابیان اینکه قدردان زحمات تمامی واحد های تولیدی و اقتصادی هستیم که در شرایط جنگی کشور با مدیریت صحیح از تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران جلوگیری کردند ادامه داد: از مدیران واحد های تولیدی و اقتصادی شهرستان می خواهیم اجازه ندهند حق و حقوق کارگران و خانواده های آن ها پایمال شود.