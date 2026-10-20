به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و استاندار کرمان به شهرستان رابر، مجتمع‌ اداری این شهرستان‌ با ۲۱۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار هزینه شده ۲۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.



همچنین در ارتباط تصویری با شهرستان نرماشیر، مجتمع اداری این شهرستان با زیربنای ۱۳۷۰ مترمربع و اعتبار هزینه شده ۲۹ میلیارد تومان افتتاح شد.

استاندار کرمان در این مراسم به فعالیت‌ها و اقدامات حوزه شهری و روستایی شهرستان رابر در حوزه راه، تامین آب شرب و زیرساخت اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد؛ در قالب مجتمع‌های اداری، تجربه بسیار خوبی از خدمت به مردم را شاهد باشیم.

محمدعلی طالبی، گفت: با راه‌اندازی مجتمع‌های اداری، بهترین نوع خدمت و بالاترین سطح هم‌افزایی دستگاه‌ها در راستای توسعه و تحول شهرستان رقم می‌خورد.



علاء‌الدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اهداف راه‌اندازی مجتمع‌های اداری را ارائه خدمات سریع و آسان در یک مکان و ارتقای بهره‌وری نظام اداری بیان کرد.