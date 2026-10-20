استاندار کرمانشاه: جهاددانشگاهی پژوهش را به ثروت ملی تبدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، بعد از ظهر سه‌شنبه در پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان آموزشی جهاددانشگاهی که به میزبانی این استان برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی می‌تواند با نزدیک کردن دانشگاه و صنعت و تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصولات قابل عرضه در بازار، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی کرمانشاه اظهار کرد: این استان با برخورداری از آثار تاریخی همچون بیستون، معبد آناهیتا و طاق‌بستان، بخشی از هویت تمدنی ایران را در خود جای داده و در دوران دفاع مقدس نیز با تقدیم ۱۰ هزار شهید و میزبانی پیکر مطهر ۱۶ هزار شهید، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایثار و مقاومت کشور داشته است.

استاندار کرمانشاه تنوع قومی و مذهبی و همزیستی مردم استان را از ظرفیت‌های اجتماعی آن برشمرد و افزود: پیوند میان اقوام و مذاهب مختلف و زندگی مسالمت‌آمیز آنان، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه و پیشرفت کرمانشاه محسوب می‌شود.

حبیبی با اشاره به ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک استان با عراق در محدوده دولت مرکزی و اقلیم کردستان تصریح کرد: این موقعیت جغرافیایی زمینه مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی، علمی و فناورانه فراهم کرده است. به گفته وی، حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزها و بازارچه‌های کرمانشاه انجام می‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کرمانشاه را از استان‌های مهم کشور در حوزه امنیت غذایی دانست و گفت: تولید سالانه حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی، تولید حدود یک‌ونیم میلیون تن چغندرقند و یک میلیون تن گندم، بخشی از توانمندی‌های کشاورزی استان است. همچنین کرمانشاه در تولید نخود کشور سهم قابل توجهی دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به زیرساخت‌های علمی استان بیان کرد: ۱۹ دانشگاه و مرکز آموزش عالی با بیش از ۶۰ هزار دانشجو در کرمانشاه فعالیت دارند و نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان و حدود ۷۰۰ شرکت فناور نیز در استان مستقر هستند. بر اساس آمار اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۴، ارزش افزوده اقتصاد دانش‌بنیان کرمانشاه به حدود ۳۳ همت رسیده و این استان از نظر این شاخص در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است.

حبیبی با تأکید بر ضرورت حرکت از اقتصاد منابع‌محور به سمت اقتصاد دانش‌محور اظهار کرد: هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری به مؤلفه‌های مهم قدرت اقتصادی، امنیت ملی و کیفیت حکمرانی تبدیل شده‌اند و برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری متناسب انجام شود.

وی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت پژوهش‌های کاربردی، تسهیل تجاری‌سازی فناوری و تربیت نیروی انسانی متناسب با مشاغل آینده باید در اولویت قرار گیرد تا کشور بتواند از ظرفیت‌های علمی خود برای پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی استفاده کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه جهاددانشگاهی در این مسیر گفت: فعالیت این نهاد نباید به تولید دانش یا ارائه آموزش محدود شود، بلکه باید ارتباط دانشگاه با جامعه، پژوهش با صنعت، ایده با محصول و مهارت با اشتغال‌آفرینی را تقویت کند.

حبیبی ادامه داد: یکی از چالش‌های دیرینه کشور، فاصله میان دانشگاه و صنعت و ارتباط ناکافی پژوهش‌های علمی با نیازهای واقعی جامعه است. جهاددانشگاهی می‌تواند با تکمیل زنجیره حمایت از پژوهش، توسعه فناوری، نمونه‌سازی، تأمین مالی و ورود محصولات به بازار، زمینه تبدیل سرمایه علمی کشور به ثروت ملی را فراهم کند.

وی مهارت‌آموزی در حوزه‌های دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی و تربیت نیروی متخصص برای مشاغل آینده را از دیگر زمینه‌های همکاری دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌های جهاددانشگاهی باید بر پایه شناخت ظرفیت‌های بومی و نیازهای واقعی مناطق طراحی شود تا استان‌های مستعد نیز سهم بیشتری از فعالیت‌های علمی و فناورانه داشته باشند.

استاندار کرمانشاه همچنین کشاورزی، تجارت مرزی و اقتصاد دیجیتال را از محورهای مهم همکاری با جهاددانشگاهی برشمرد و گفت: به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشاورزی می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند و توسعه خدمات دیجیتال و کسب‌وکارهای فناور نیز ظرفیت‌های تازه‌ای برای رونق اقتصادی استان ایجاد خواهد کرد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت کاربردی شدن نتایج پژوهش‌ها تصریح کرد: دستاوردهای علمی نباید صرفاً به انتشار گزارش محدود بمانند، بلکه باید به فناوری‌های قابل استفاده، محصولات تجاری و راهکارهای اجرایی تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که کشاورزان، بازرگانان، فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی بتوانند از نتایج آن بهره ببرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان برای توسعه روابط با عراق اظهار کرد: کرمانشاه می‌تواند به کانون تعاملات علمی، فناورانه و اقتصادی با این کشور تبدیل شود و جهاددانشگاهی نیز با گسترش ارتباطات خود با دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، زمینه همکاری‌های مشترک را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه افزود: توسعه محصولات دانش‌بنیان، ارائه خدمات تخصصی و صدور دانش فنی و مهندسی به بازارهای منطقه از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب این همکاری‌ها دنبال شود. مدیریت استان نیز آمادگی دارد از برنامه‌های مشترک در این مسیر حمایت کند.

حبیبی در پایان، پیشنهاد اجرای طرح‌های پایلوت در حوزه کشاورزی هوشمند، خدمات دیجیتال فرامرزی و توسعه کسب‌وکارهای فناور در کرمانشاه را مطرح کرد و گفت: این طرح‌ها باید با برنامه‌ریزی مشخص، زمان‌بندی روشن و شاخص‌های قابل ارزیابی اجرا شوند تا نتایج آن‌ها سنجیده و زمینه گسترش طرح‌های موفق فراهم شود.