آغاز عملیات اجرایی مدارس «کوی پرواز» همدان با حضور وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی مجموعه مدارس کوی پرواز همدان عصر سه شنبه با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مسئولان استانی آغاز شد؛ طرحی که با هدف توسعه فضاهای آموزشی و تامین ظرفیت مورد نیاز برای تحصیل دانش‌آموزان این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

ساخت این مجموعه آموزشی در راستای توسعه زیرساخت‌های نظام تعلیم و تربیت، افزایش سرانه و ظرفیت فضاهای آموزشی و فراهم‌سازی محیط‌های استاندارد و ایمن برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه کوی پرواز برنامه‌ریزی شده است.

با اجرای این طرح زمینه برای پاسخگویی بهینه به نیازهای آموزشی منطقه و بهبود دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای مناسب یادگیری فراهم خواهد شد؛ موضوعی که با توجه به ضرورت تناسب ظرفیت مدارس با نیازهای جمعیتی و توسعه شهرسازی، از جایگاه ویژه‌ای در برنامه ریزی‌های آموزشی برخوردار است.