رئیس جهاددانشگاهی: تربیت نیروی متخصص هوش مصنوعی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری، عصر سه شنبه در پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان آموزشی این نهاد در کرمانشاه، بر لزوم بازنگری در رویکردهای آموزشی و پیوند آموزش با مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی توانمند تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش سرمایه انسانی در توسعه کشور اظهار کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای مستلزم تربیت نیروهایی است که علاوه بر برخورداری از دانش تخصصی، مهارت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه را نیز داشته باشند.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه این نهاد از ظرفیت‌های ارزشمند کشور به شمار می‌رود، افزود: فعالیت‌های آموزشی باید متناسب با نیازهای روز جامعه، تحولات جهانی و اولویت‌های توسعه‌ای تنظیم شود و از چارچوب‌های محدود و متعارف فراتر برود.

منتظری با اشاره به نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های نوین تصریح کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف، ضرورت توجه جدی به تربیت نیروهای متخصص و مهارت‌محور را دوچندان کرده است.

وی همچنین بر اهمیت توجه هم‌زمان به آموزش و تربیت تأکید کرد و گفت: مراکز آموزشی علاوه بر ارتقای دانش و مهارت فراگیران، باید به رشد اخلاقی، تقویت مسئولیت‌پذیری و پرورش شخصیت آنان نیز توجه داشته باشند.

رئیس جهاددانشگاهی تقویت هویت سازمانی، افزایش امید و فراهم‌کردن زمینه رشد اعضا را از اولویت‌های این مجموعه دانست و بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی پیشرفت علمی و حرفه‌ای کارکنان تأکید کرد.

منتظری در ادامه به موضوع تعیین تکلیف وضعیت اعضای واجد شرایط برای برخورداری از مرتبه هیئت علمی و ایجاد مسیرهای جدید برای ارتقای جایگاه پژوهشگران و فناوران اشاره کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این موارد شد.

وی با انتقاد از طولانی‌شدن برخی فرایندهای اداری مرتبط با ارتقای شغلی و اعمال مدارک تحصیلی کارکنان خاطرنشان کرد: رسیدگی به مطالبات قانونی و حرفه‌ای اعضا باید با رفع موانع و تسهیل رویه‌ها همراه باشد؛ چراکه این موضوع در افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری سازمانی مؤثر است.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره این نهاد، تقوا، چابکی سازمانی، ثبات مدیریتی و ارتباط نزدیک مدیران با بدنه مجموعه را از ویژگی‌های مهم جهاددانشگاهی برشمرد و بر ضرورت حفظ و تقویت این شاخص‌ها تأکید کرد.

منتظری در پایان، پیگیری منظم پیشنهادهای مطرح‌شده در گردهمایی را ضروری دانست و گفت: مسائل و پیشنهادها باید از طریق سازوکاری مشخص بررسی و تا مرحله اجرا دنبال شوند تا از ظرفیت نیروهای متخصص و باتجربه برای تقویت فعالیت‌ها و ارتقای عملکرد جهاددانشگاهی استفاده شود.