علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی اظهار کرد: از امروز تا شنبه هفته آینده، امواجی کوتاه و کم‌رطوبت جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و موجب بروز ناپایداری‌های موقت در سطح استان می‌شوند.

وی افزود: پیامد فعالیت این امواج، وقوع رگبارهای موقت و پراکنده باران، وزش باد و رعدوبرق در برخی نقاط استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به توزیع مکانی بارش‌ها بیان کرد: احتمال وقوع بارندگی در ساعاتی از روز چهارشنبه در نیمه غربی استان بیشتر است و روز پنجشنبه نیز نیمه شرقی استان شانس بیشتری برای دریافت بارش خواهد داشت.

زورآوند ادامه داد: این ناپایداری‌ها به‌صورت متناوب رخ می‌دهند و بارش‌ها در همه نقاط استان یکسان نخواهد بود؛ از این رو، وضعیت جوی مناطق مختلف ممکن است در بازه‌های زمانی متفاوت تغییر کند.

وی همچنین از روند کاهشی دمای هوا خبر داد و تصریح کرد: متوسط دما تا شنبه هفته آینده در اغلب نقاط استان به‌تدریج کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر تغییرات احتمالی شرایط جوی طی روزهای آینده خاطرنشان کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی برای ارزیابی وضعیت ناپایداری‌ها و تغییرات دمایی ادامه دارد.